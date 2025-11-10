Ralf Ringer жмут налоги

Обувная сеть Ralf Ringer столкнулась с претензиями налоговиков: они пытаются через суд взыскать со структуры ритейлера — ООО «Ральф Рингер продакшн» — свыше 1 млрд руб. Как утверждают в самой сети, это связано со «спорными результатами» проверок прошлых лет. Эксперты отмечают, что у компании могли возникнуть финансовые проблемы в процессе ведения бизнеса на падающем рынке. За 10 месяцев 2025 года число покупок одежды и обуви в РФ упало на 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) №15 по Москве 7 ноября 2025 года подала иск в Арбитражный суд Москвы к структуре обувного ритейлера Ralf Ringer ООО «Ральф Рингер продакшн» с требованием взыскать 1,28 млрд руб. Другие подробности в карточке дела пока не указаны. Гендиректор и владелец Ralf Ringer Андрей Бережной пояснил “Ъ”, что этот иск — продолжение попыток ИФНС взыскать задолженность, возникшую на основании «крайне спорных результатов выездных налоговых проверок деятельности АО "Ральф Рингер" в 2014–2017 годах». Как ранее сообщалось, общая сумма претензий налоговых служб к компании превышает 3,2 млрд руб. В ФНС не ответили на запрос “Ъ”.

Ralf Ringer занимается производством и продажей обуви. По собственным данным, управляет четырьмя фабриками и более 150 магазинами по всей России. В 2024 году суммарная выручка ООО «Ральф Рингер продакшн», ООО «Ральф Рингер ритейл», АО «Ральф Рингер» составила 11 млрд руб., чистая прибыль «Ральф Рингер продакшн» — 176,8 млн руб., совокупный чистый убыток «Ральф Рингер ритейл» и «Ральф Рингер» — 1,1 млрд руб.

Как правило, налоговые органы не обращаются в суд для взыскания налоговой недоимки, а используют механизм ее внесудебного взыскания для экономии времени, поясняет партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня. Но они могут инициировать взыскание налоговой недоимки через суд, например, в случае, когда компании пропустили двухмесячный срок на взыскание недоимки во внесудебном порядке, уточняет он. По словам юриста, если компании своевременно не погашают задолженность по уплате налогов и сборов, налоговики обращаются с заявлением о банкротстве.

Ralf Ringer не впервые сталкивается с финансовыми претензиями налоговиков. В конце 2024 года АО «Ральф Рингер» по заявлению ФНС было признано банкротом.

Также в ноябре 2024 года прокуратура Москвы направила в Останкинский районный суд города уголовное дело против Андрея Бережного, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов более чем на 588 млн руб. Господин Бережной уточнил “Ъ”, что дело было закрыто в апреле 2025 года в связи с непричастностью к расследуемому преступлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Кроме того, ООО «Ральф Рингер ритейл» в 2025 году получил ряд исков на общую сумму 178,6 млн руб., хотя ранее ежегодная исковая нагрузка не превышала 18 млн руб., указано в СПАРК. Среди таких дел, в частности, взыскания за неуплату арендной платы в торгцентрах «Мега», «Гагаринский», «Жемчужная плаза» и других. В этих объектах не ответили на запрос “Ъ”.

Руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь не исключает, что проблемы Ralf Ringer вызваны кредитной нагрузкой и неспособностью покрыть финансовые обязательства в силу снижения конкурентоспособности ритейлера из-за несоответствия цены и качества продукции.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, напротив, считает, что текущие убытки компании связаны прежде всего с операционной моделью управления розничной сетью, а не с фундаментальными проблемами бизнеса. Исторически Ralf Ringer придерживался стратегии присутствия в крупных торговых центрах, что формировало значимую долю операционных расходов, уточняет она.

88,5 миллиона пар обуви было произведено в России в январе—сентябре 2025 года, по данным Росстата.

В целом одежные и обувные магазины уже который год теряют трафик. По подсчетам сервиса «Чек индекс», в январе—октябре 2025 года число покупок одежды и обуви снизилось на 10% год к году, а средний чек вырос на 5%, до 2,7 тыс. руб. На этом фоне снизилось и производство обуви. По данным Росстата, в январе—сентябре 2025 года российские компании произвели 88,5 млн пар обуви, что на 26% меньше год к году.

Дарья Андрианова