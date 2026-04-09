США отменили приговор бывшему президенту Гондураса

Апелляционный суд в США отменил приговор бывшему президенту Гондураса Хуану Орландо Эрнандесу. Об этом сам политик сообщил в соцсети X.

«Правда всегда торжествует и выходит на свет»,— прокомментировал господин Эрнандес.

Хуан Орландо Эрнандес возглавлял Гондурас в 2014–2022 годах. В 2022 году экс-президента задержали по запросу американских властей и доставили в США. В 2024-м суд в Нью-Йорке признал его виновным в содействии ввозу 400 т кокаина в Штаты и приговорил к 45 годам лишения свободы. В декабре 2025 года его помиловал Дональд Трамп.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа появился свой человек в Гондурасе».