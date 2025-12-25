У Дональда Трампа появился свой человек в Гондурасе

Гондурас наконец определился с новым президентом. 24 декабря Национальный избирательный совет объявил победителем выборов правого кандидата Насри Асфуру, которого, к неудовольствию его соперников, открыто поддерживал американский президент Дональд Трамп. Процесс подсчета голосов на нынешнем голосовании длился почти месяц и был омрачен обвинениями в мошенничестве, да и сейчас победу Асфуры, которую в Штатах назвали безусловной, признали далеко не все политические силы Гондураса.

Насри Асфура

Фото: Leonel Estrada / Reuters Насри Асфура

Фото: Leonel Estrada / Reuters

Предварительные результаты президентских выборов в Гондурасе, прошедших еще 30 ноября, показывали преимущество Насри Асфуры, представляющего правую Национальную партию, над кандидатом от Либеральной партии Сальвадором Насраллой. Однако перевес был крайне незначительным. Более того, после обработки менее чем половины бюллетеней подсчеты остановились. А затем их пришлось притормозить еще раз и пересчитывать, причем из-за несовершенства системы обработки данных около 15% протоколов пришлось считать вручную, чтобы определить победителя. А ввиду того, что выборы президента в Гондурасе проводятся всего в один тур, на счету без преувеличения был каждый голос.

24 декабря Национальный избирательный совет Гондураса наконец объявил, что победителем стал 67-летний Асфура. Строительному магнату и бывшему мэру Тегусигальпы, баллотировавшемуся в третий раз, досталось 40,27% голосов. Его ближайшему конкуренту — бывшему телеведущему спортивных новостей Сальвадору Насралле из Либеральной партии, для которого эти выборы были уже четвертыми, отошли голоса 39,53% избирателей. Кандидат от левой правящей партии LIBRE Рикси Монкада смогла заручиться лишь 19,19% голосов.

Такие результаты устроили далеко не всех.

Во-первых, победителя поспешили объявить еще до того, как была завершена проверка всех без исключения протоколов подсчета голосов в рамках «специальной проверки», начатой на прошлой неделе. Во-вторых, даже внутри Избирательного совета согласия не было.

В этот орган входят три человека: один — сторонник партии Асфуры, другой — партии Насраллы и третий — партии левого президента Сиомары Кастро, чья кандидатка заняла третье место. Так вот последний, в отличие от первых двух, отказался признать результаты и, заявив об «избирательном перевороте», подал жалобу в прокуратуру, что повышает вероятность обжалования результатов в суде.

Свое поражение отказался признавать и Сальвадор Насралла, заметив после оглашения итогов выборов, что это «самое печальное Рождество для гондурасского народа». Впрочем, он призвал своих сторонников сохранять спокойствие и воздерживаться от любых незаконных и насильственных действий. В непринятии результатов его поддержал и президент Национального конгресса (парламента) Гондураса Луис Редондо из правящей партии LIBRE. «Это полностью противоречит закону. Это не имеет никакой ценности»,— прокомментировал он итоги в соцсети X.

Зато исход президентской гонки в Гондурасе порадовал Вашингтон. И неспроста.

Еще до начала выборов президент США Дональд Трамп открыто поддержал Асфуру, посулив, что в случае его победы у него с ним «хорошо пойдет бизнес», а Гондурасу будут снижены тарифы на поставляемые в Америку товары.

Других же кандидатов он недипломатично окрестил коммунистами или союзниками венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. А после первой задержки с подсчетом голосов в Гондурасе Трамп обвинил власти страны в фальсификации выборов, пригрозив, что «им придется серьезно заплатить».

Разумеется, в стане противников Асфуры комментарии главы Белого дома были встречены обвинениями во вмешательстве в чужие выборы. Но Трампа это совершенно не смутило. Напротив, это его только распалило, и накануне выборов он сообщил о помиловании союзника Насри Асфуры — экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, приговоренного в США к 45 годам тюремного заключения за создание «кокаиновой магистрали в Соединенные Штаты». Как пояснил Трамп, Эрнандеса «подставили», «все обвинения против него — фейк», а посадил его в тюрьму «негодяй Байден». 3 декабря экс-лидер Гондураса вышел на свободу, что, безусловно, добавило политического веса в глазах избирателей и его соратнику Асфуре, вместе с которым Трамп пообещал победить «наркокоммунизм» по всей Латинской Америке.

Растроганный такой поддержкой Насри Асфура, еще до того, как был объявлен новым президентом, сообщил о планах снизить уровень отношений с Кубой, а также с Никарагуа, где, как он выразился, «давно уже сидит у власти продавшийся русским и китайцам диктатор Ортега». Кроме того, он пообещал разорвать дипломатические отношения с Китаем, установленные нынешним правительством Сиомары Кастро, и восстановить их с «нашими братьями на Тайване». Сами Штаты, напомним, официально признавая Китай, всегда фактически содействовали тому, чтобы малые страны как минимум не разрывали дипотношения с Тайбэем, взятым Вашингтоном под своеобразную опеку.

На этом фоне вполне закономерно, что одними из первых на объявление итогов выборов в Гондурасе откликнулись американцы. «США поздравляют избранного президента Гондураса Насри Асфуру с безусловной победой на выборах, которая подтверждена Национальным избирательным советом»,— отметил госсекретарь США Марко Рубио, призвав все политические силы страны уважать эти итоги и выразив настрой Вашингтона на развитие сотрудничества с Тегусигальпой в сфере безопасности.

Наталия Портякова