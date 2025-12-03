Бывший президент Гондураса вышел из американской тюрьмы

Экс-президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, отбывавший 45-летний срок в американской тюрьме за контрабанду наркотиков, вышел на свободу, сообщает AP. Его помиловал президент США Дональд Трамп, заявивший, что господина Эрнандеса «подставили», поступили с ним «грубо и несправедливо».

Руководство тюрьмы Хейзелтон в Западной Виргинии подтвердило AP факт выхода Хуана Орландо Эрнандеса на свободу. Супруга бывшего президента Ана Гарсия поблагодарила Трампа за помилование и заявила, что ее муж был «президентом, который сделал больше всего для Гондураса в деле борьбы с организованной преступностью». Сейчас бывший политик находится в «безопасном месте», которое не раскрывается.

Запрос о помиловании был написан адвокатом в конце октября. Президент Трамп объяснил свое решение о помиловании тем, что его об этом просили «очень многие гондурасцы», которые также сказали ему, что эти «обвинения подстроила администрация Байдена». По словам Дональда Трампа, он «изучил представленные факты и согласился с ними».

Хуан Орландо Эрнандес возглавлял Гондурас в 2014–2022 годах. В 2018 году его родной брат, бывший депутат гондурасского парламента Хуан Антонио Эрнандес был задержан в США по подозрению в организации сети поставок кокаина из Колумбии в США. В 2019 году он был признан виновным. В ходе суда свидетели показали, что возглавляемая президентом Национальная партия получала крупные взятки от наркоторговцев, и эти средства шли также на поддержку предвыборных кампаний Хуана Орландо Эрнандеса.

В 2022 году экс-президент был задержан в Гондурасе по запросу американских властей и доставлен в США. В 2024 году суд в Нью-Йорке признал его виновным в содействии ввозу 400 тонн кокаина в США и приговорил к 45 годам лишения свободы.

Алена Миклашевская