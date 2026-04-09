Кисловодский «джигит» осужден на 4,5 года за избиение пожилой пары плеткой

Кисловодский городской суд Ставропольского края вынес приговор 32-летнему местному жителю. Суд признал мужчину виновным в хулиганстве с применением предмета в качестве оружия — по части 2 статьи 213 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Этому преступлению предшествовал скандальный инцидент 22 октября 2025 года на набережной Центрального городского озера, популярного места отдыха курортников и местных жителей. Как писал «Ъ-Кавказ», в тот вечер мужчина верхом на лошади разгуливал по пешеходной дорожке в рекреационной зоне, где гуляют семьи с детьми и пожилые пары. Супружеская пара, пожилые мужчина и женщина, сделали ему справедливое замечание за нарушение общественного порядка. Вместо извинений «джигит» разъярился, схватил ногайку (традиционную кавказскую плетку) и нанес супругам не менее одного удара каждому в область головы. Удары вызвали телесные повреждения, степень которых суд квалифицировал как значимый вред здоровью.

Инцидент быстро набрал огласку. Мэр Кисловодска Евгений Моисеев первым сообщил о нападении всадников в масках на пенсионеров. Рядом с преступником скакал еще один всадник в аналогичном маскировочном наряде, но следователи установили главную фигуранта за сутки и возбудили дело сразу после ЧП. Следственный комитет по Кисловодску собрал доказательства: свидетельские показания многочисленных очевидцев, медицинские экспертизы повреждений и записи с камер видеонаблюдения на набережной. Прокуратура 3 декабря 2025 года направила дело в суд, где оно прошло ускоренное рассмотрение.

Суд учел агрессивный характер действий преступника: он умышленно применил плетку как оружие в людном месте, грубо нарушил общественный порядок и проявил неуважение к закону. Мужчина носил маску, что следствие расценило как попытку скрыть личность. Максимальное наказание по статье — до 7 лет лишения свободы. Суд назначил ему 4 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор также полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального и материального вреда — точные суммы не разглашают, но они покрывают лечение и ущерб.

Станислав Маслаков