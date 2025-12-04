Джигиту, избившему в Кисловодске пожилую пару, грозит до семи лет тюрьмы

Прокуратура Кисловодска направила в городской суд уголовное дело против 32-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ в хулиганстве с применением предметов как оружия — ногайки, или плетки. Судебная санкция предусматривает до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Инцидент произошел вечером 22 октября 2025 года на набережной Центрального городского озера. Обвиняемый ехал верхом на лошади по пешеходной дорожке в рекреационной зоне курорта. Двое прохожих — мужчина и женщина из семейной пары — сделали ему замечание за нарушение общественного порядка.

В ответ всадник обрушил на них поток нецензурной брани и националистических высказываний. Он нанес мужчине не менее трех ударов плетью, а женщине — не менее двух. Удары причинили потерпевшим телесные повреждения, их тяжесть официально не уточнили.

По уточненным данным, обвиняемый носил маску, а рядом с ним скакал еще один всадник в аналогичном виде. Они вдвоем нарушали порядок в популярном месте отдыха. Следственный комитет по Кисловодску возбудил дело сразу после происшествия, установив личность главного фигуранта за сутки.

Обвиняемый ранее привлекался к ответственности и имел судимости. Другие отдыхающие вмешались и остановили конфликт, не дав ситуации усугубиться. Кисловодский горсуд 23 октября арестовал мужчину, постановление еще не вступило в силу.

Прокуратура взяла расследование под контроль. Надзорное ведомство Ставрополья следит за ходом дела. Инцидент вызвал резонанс в регионе: местные власти и СК подчеркивают недопустимость хулиганства в курортной зоне. Следователи провели процессуальную проверку с участием МВД. Они допросили свидетелей и потерпевших. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в Кисловодский городской суд для рассмотрения по существу.

Станислав Маслаков