Для экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале и его сына запросили 9 лет колонии

В Кировском районном суде Екатеринбурга прошли судебные прения по делу экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински и его сына Мутвалы, обвинениемых по по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мутвалы Шыхлински Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Шахин Шыхлински (в центре) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Мутвалы Шыхлински Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Шахин Шыхлински (в центре) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Гособвинитель запросил для обоих подсудимых девять лет лишения свободы, сообщил источник «Ъ-Урал». Для Шахина Шыхлински потребовали лишение свободы в колонии строгого режима, для его сына — в колонии общего режима.

Рассмотрение уголовного дела проходит в закрытом от прессы режиме, так как потерпевший — представитель силового ведомства. Уголовное дело в отношении Мутвалы и Шахина Шыхлински было возбуждено после массовых задержаний уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге детом прошлого года.

Так, в начале июля 2025 года у ТЦ «Баку Плаза» силовики провели операцию по задержанию на тот момент главы азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Тот находился в автомобиле, которым управлял его сын Мутвалы Шыхлински. Когда сотрудники спецназа начали вытаскивать из машины лидера диаспоры, водитель резко сдал назад. В результате один из сотрудников ФСБ упал головой на асфальт.

Мутвалы Шыхлински во время избрания ему меры пресечения утверждал, что сбил спецназовца ненарочно. По словам Шыхлински-младшего, его напугали действия силовиков, которые выбивали стекла в машине и держали в руках оружие. Обвиняемый сожалел о том, что случилось, но вину не признал.

В начале марта Кировский райсуд Екатеринбурга признал виновными в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ) представителей азербайджанской диаспоры Шухджаяддина Раджабова, Акифа и Аяза Сафаровых, а в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) — Бакира, Камала и Мазахира Сафаровых, а также Шахина Шыхлински. Он получил 22 года колонии строгого режима.

Артем Путилов