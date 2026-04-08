В Ростове возбудили дело после смерти роженицы в одной из больниц

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) по факту смерти 27-летней пациентки после родов в одной из городских больниц. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

«В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, допустивших нарушения, повлекшие смерть женщины. По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой позволят определить точную причину смерти»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева