Hurriyet: нападение на консульство в Стамбуле было протестом против Израиля

За вооруженным нападением на консульство Израиля в Стамбуле не стоит ИГ («Исламское государство»; организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщила турецкая газета Hurriyet со ссылкой на данные МВД.

«Было установлено, что данное нападение (на консульство.—“Ъ”) не было делом рук ИГ (''Исламское государство''; организация признана террористической и запрещена в РФ)»,— указано в публикации. По данным издания, нападавшие были безработными и контактировали с радикальными салафитскими группировками. Кроме того, как минимум один из участников нападения «некоторое время был связан с ИГ (запрещена в РФ), но позже дистанцировался от него». Решение о нападении на консульство группа приняла самостоятельно в знак протеста против действий Израиля, пишет Hurriyet.

Трое вооруженных мужчин напали на диппредставительство Израиля в Стамбуле 7 апреля. Консульство не работает уже более двух лет, поэтому в тот момент персонала внутри не было, рядом со зданием находились только дежурные полицейские. Один из нападавших был убит во время перестрелки. Двое других получили ранения и были задержаны. Также пострадали двое полицейских. Турецкие власти изначально заявили о связи нападавших с ИГ (запрещена в РФ). Всего по делу о нападении на консульство были задержаны 11 человек.