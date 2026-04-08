В Турции задержали 11 человек по делу о нападении на консульство Израиля

В Турции задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к нападению на консульство Израиля в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал NTV.

Подозреваемых задержали в Стамбуле, Коджаэли и Конье. 7 апреля были задержаны двое непосредственных нападавших. Они были ранены в перестрелке с полицией и сейчас находятся в больнице, сообщил NTV.

На консульство Израиля в Стамбуле 7 апреля напали трое вооруженных мужчин. Здание дипмиссии было закрыто уже 2,5 года, поэтому возле него находились только дежурные сотрудники полиции. Один из нападавших был убит во время перестрелки. Все трое были гражданами Турции, сообщили в МВД страны. Их подозревают в связи с ИГ («Исламское государство», признано террористической организацией, запрещено в России).