Трое вооруженных мужчин напали на консульство Израиля в Стамбуле

Консульство Израиля в Стамбуле подверглось нападению вооруженных людей. По предварительным данным, один террорист был убит, двоих нейтрализовали и задержали.

На диппредставительство в районе Бешикташ напали три человека в камуфляже, вооруженные длинноствольным оружием, передает NTV. Указывается, что консульство не принимало посетителей уже какое-то время, поэтому возле здания находились только дежурные сотрудники полиции. Они вступили в перестрелку с нападавшими. На месте был убит один террорист, двое были ранены. По предварительным данным, также пострадали двое сотрудников полиции.

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек подтвердил информацию о происшествии. Он не сообщил деталей, но отметил, что на место уже направлены следователи, передает Haberturk. Дело ведет главная прокуратура Стамбула.

Губернатор Стамбула Давут Гюль подтвердил, что гражданские лица и дипломаты не пострадали при перестрелке. Он уточнил, что израильское консульство не работало более двух лет.