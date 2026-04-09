WSJ: союзники Трампа обеспокоены преждевременным объявлением победы над Ираном

В окружении президента США Дональда Трампа обеспокоены тем, что он мог преувеличить значение «хрупкого перемирия» с Ираном и преждевременно объявил о победе в военной операции. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Издание пишет, что господина Трампа предупредили о наличии рисков, которые могут привести к срыву мирного соглашения. Также главу Белого дома проинформировали, что у Тегерана сохраняется серьезный военный потенциал.

По словам одного из собеседников WSJ, более половины иранских ракетных установок уничтожено, однако значительная часть остается укрытой под землей. Источник отметил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) также имеет в арсенале десятки небольших катеров, которые могут угрожать судам в Ормузском проливе, пусть даже 90% флота Ирана были выведены из строя.

Несмотря на предупреждения высокопоставленных чиновников, в Белом доме объявили о значительных преимуществах США накануне переговоров с Ираном, пишет WSJ. Так, пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт назвала продолжающуюся с конца февраля военную операцию «военным триумфом».

7 апреля Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном. За это время, по его словам, стороны должны достичь итогового мирного соглашения. ЦАХАЛ также объявил о приостановке ударов по Ирану. Переговоры иранской и американской сторон должны начаться на этой неделе в Исламабаде.