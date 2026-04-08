США объявили о почти полном уничтожении ПВО, ВМФ и военного производства Ирана

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн заявил, что военные цели в Иране достигнуты, передает Reuters. По словам генерала, американские вооруженные силы уничтожили большую часть иранского военного потенциала.

Как заявил господин Кейн, США уничтожили 80% иранских систем противовоздушной обороны, 90% оружейных заводов, а также более 90% военно-морского флота Ирана. По его словам, Ирану для восстановления крупных надводных боевых кораблей потребуются годы. Всего в ходе иранской операции силы США поразили более 13 тыс. целей, напомнил Дэн Кейн.

«Давайте внесем ясность: прекращение огня — это пауза, и объединенные силы остаются в состоянии боеготовности на случай, если им будет отдан приказ (о продолжении боевых действий. — “Ъ”)», — подчеркнул военачальник.

7 апреля Дональд Трамп заявил о продлении срока ультиматума для Ирана на две недели. По его словам, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение этих двух недель итоговое соглашение может быть оформлено. Израиль также объявил о приостановке ударов по Ирану. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что Вашингтон принял решение о перемирии после согласия Тегерана открыть Ормузский пролив. Власти Ирана заявили народу о победе в противостоянии с США и Израилем. Там отметили, что США обязались сохранить иранский контроль над Ормузским проливом