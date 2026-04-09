МИД Финляндии: ЕС не потерпит жестокости Трампа в отношении Ирана

Финляндия и другие страны Евросоюза не потерпят жестокости президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. По ее словам, сейчас есть возможность сохранить мир между Вашингтоном и Тегераном.

«Конечно, мы ни в коем случае не можем мириться с подобными высказываниями — если они сами по себе представляют угрозу, — или, тем более, с тем, что за ними может стоять»,— сказала дипломат в интервью газете Iltalehti (цитата по «РИА Новости»).

Как добавила госпожа Валтонен, в последние несколько дней она обсуждала урегулирование конфликта на Ближнем Востоке «с коллегами в регионе». По ее словам, теперь «в воздухе витает надежда».

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении ударов по Ирану на условии возобновления судоходства в Ормузском проливе. К перемирию присоединился Израиль. 8 апреля Израиль нанес удар по Ливану, в результате которого, по последним данным, погибли 254 человека, пострадали еще 1,1 тыс. В ответ Иран вновь перекрыл проход судов через Ормузский пролив. Дональд Трамп пригрозил, что в случае провала переговоров с Ираном США начнут наносить более масштабные удары, чем раньше.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Эпическая ярость" сменилась спокойствием».