Силы ПВО за ночь сбили над Россией 69 БПЛА

В период с 23:00 мск 8 апреля до 7:00 9 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 69 беспилотников самолетного типа над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Курской и Астраханской областями, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.

В Краснодарском крае мужчина погиб при падении обломков БПЛА. Ночью также была атакована Брянская область, там пострадала мирная жительница в селе Новый Ропск. Также ранения получил житель Белгородской области при детонации дрона. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.