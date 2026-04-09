Житель Белгородской области пострадал при детонации БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Грайворон сдетонировал беспилотник. Пострадал один человек.

«Мужчина получил баротравму, осколочные ранения кисти и лица. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ»,— написал господин Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что от предложенной госпитализации мужчина отказался.

Всего в течение дня в результате налетов БПЛА и FPV-дронов в Белгородской области погиб один человек, еще 11 пострадали.