Лучшие юридические практики: федеральный рейтинг

|АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
|РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: HIGH-END
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|АЛРУД
|3
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|4
|VERBA LEGAL
|5
|Рустам Курмаев и партнеры
|6
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|7
|Forward Legal
|8
|Asari Legal
|9
|Delcredere
|10
|LEVEL Legal Services
|11
|АБ Вертикаль
|12
|Регионсервис
|13
|Melling, Voitishkin & Partners
|14
|BGP Litigation
|15
|Orchards
|Band 2
|1
|ALUMNI Partners
|2
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|3
|Кульков, Колотилов и Покрышкин
|4
|ELWI
|5
|BIRCH
|6
|Nextons
|7
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|8
|КИАП
|9
|Иванян и партнеры
|10
|Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
|11
|VEGAS LEX
|12
|PB Legal
|13
|Artegra
|14
|Better Chance
|15
|Denuo
|Band 3
|1
|ЮКО
|2
|Юридическая группа «Пилот»
|3
|CLS
|4
|Бартолиус
|5
|ФБК Legal
|6
|Пепеляев Групп
|7
|Аронов и партнеры
|8
|Briefcase Law Office
|9
|АБ «Парадигма» (Paradigma)
|10
|MALGORA Group
|11
|Аснис и партнеры
|12
|ProLegals
|13
|Orlova\Ermolenko
|14
|Юстина
|15
|Юридическое бюро «ОЛИМП»
|АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
|РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: MID-MARKET
|Band 1
|1
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|2
|Pen & Paper
|3
|Сотби
|4
|Инфралекс
|5
|ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ
|6
|A.T.Legal
|7
|Линия Права
|8
|K&P.Group
|9
|BFL | Арбитраж.ру
|10
|РИ-консалтинг
|11
|KDZ&partners
|12
|Kislov.law
|13
|Alphabet
|14
|Land Law Firm
|15
|NERRA
|Band 2
|1
|STREAM
|2
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|3
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|4
|МКА «Николаев и партнеры»
|5
|Адвокаты: Голенев и Партнёры
|6
|ЭЛКО профи
|7
|Versus.legal
|8
|МКА «ЮПБ»
|9
|Lidings
|10
|Гуричев, Малинин и партнеры
|11
|Косенков и Суворов
|12
|RSP International
|13
|Юридическое агентство «Правый берег»
|14
|INSIGHT advocates
|15
|SEAMLESS Legal
|Band 3
|1
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|2
|СТРОЙКАПИТАЛ
|3
|ЕМПП
|4
|Бендерский и партнеры
|5
|DS Law
|6
|AKS Legal
|7
|Адвокаты и Бизнес
|8
|АТ Юридическая фирма
|9
|Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
|10
|ЛЕГИКОН-ПРАВО
|11
|NEVSKY IP Law
|12
|Легес Бюро
|13
|МКА «Мовсесян и партнеры»
|14
|Надмитов, Иванов и партнеры
|15
|Юрлов и Партнеры
|АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
|РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ: HIGH-END
|Band 1
|1
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|Forward Legal
|4
|Pen & Paper
|5
|VERBA LEGAL
|6
|АЛРУД
|7
|АБ Вертикаль
|8
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|9
|Регионсервис
|10
|Orchards
|11
|Delcredere
|12
|КИАП
|13
|PB Legal
|14
|Бартолиус
|15
|VINDER
|АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
|РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ: MID-MARKET
|Band 1
|1
|Инфралекс
|2
|АНП ЗЕНИТ
|3
|Пепеляев Групп
|4
|АБ «Парадигма» (Paradigma)
|5
|ЮСТ
|6
|Legal Principles
|7
|CLS
|8
|АТ Юридическая фирма
|9
|РИ-консалтинг
|10
|ЭЛКО профи
|11
|Бородин и Партнеры
|12
|Адвокатское бюро «А2»
|13
|ЕМПП
|14
|RSP International
|15
|TAXBURO
|АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|ALUMNI Partners
|3
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|4
|VERBA LEGAL
|5
|Melling, Voitishkin & Partners
|6
|Asari Legal
|7
|Kulik & Partners Law.Economics
|8
|Antitrust Advisory
|9
|Инфралекс
|10
|Delcredere
|11
|BGP Litigation
|12
|SEAMLESS Legal
|13
|Рустам Курмаев и партнеры
|14
|Orchards
|15
|CLS
|Band 2
|1
|Lidings
|2
|Artegra
|3
|Линия Права
|4
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|5
|ЕМПП
|АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
|Band 1
|1
|АЛРУД
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|ALUMNI Partners
|4
|Melling, Voitishkin & Partners
|5
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|6
|Nextons
|7
|VERBA LEGAL
|8
|Stonebridge Legal
|9
|Denuo
|10
|Asari Legal
|11
|Kulik & Partners Law.Economics
|12
|Delcredere
|13
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|14
|Better Chance
|15
|КИАП
|Band 2
|1
|BGP Litigation
|2
|Инфралекс
|3
|Antitrust Advisory
|4
|BIRCH
|5
|Firm One
|6
|Kept
|7
|SEAMLESS Legal
|8
|VEGAS LEX
|9
|White Square
|10
|Б1 – Консалт
|11
|Orchards
|12
|Пепеляев Групп
|13
|CLS
|14
|Рустам Курмаев и партнеры
|15
|Artegra
|Band 3
|1
|Arno Legal
|2
|BBNP
|3
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|4
|Центральный округ
|5
|ЮСТ
|БАНКРОТСТВО
|БАНКРОТСТВО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
|Band 1
|1
|LEVEL Legal Services
|2
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|3
|АНП ЗЕНИТ
|4
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|5
|Юков и партнеры
|6
|Стрижак и партнеры
|7
|Бендерский и партнеры
|8
|Линия Права
|9
|Delcredere
|10
|Адвокаты: Голенев и Партнёры
|БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: HIGH-END
|Band 1
|1
|Сотби
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|Авангард Права
|4
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|5
|BGP Litigation
|6
|Рустам Курмаев и партнеры
|7
|АЛРУД
|8
|VERBA LEGAL
|9
|Melling, Voitishkin & Partners
|10
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|11
|LEVEL Legal Services
|12
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|13
|Forward Legal
|14
|АБ Вертикаль
|15
|Регионсервис
|Band 2
|1
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|2
|Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры»
|3
|УК «ПОМОЩЬ»
|4
|Юков и партнеры
|5
|Инфралекс
|6
|Казаков и партнеры
|7
|ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ
|8
|Nextons
|9
|Пепеляев Групп
|10
|VEGAS LEX
|11
|SAVINA LEGAL
|12
|Delcredere
|13
|A.T.Legal
|14
|STREAM
|15
|ЮКО
|Band 3
|1
|Юридическая группа «Пилот»
|2
|Бартолиус
|3
|ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ
|4
|АО «РискИнвест»
|5
|INGVARR
|6
|Kislov.law
|7
|Адвокаты: Голенев и Партнёры
|8
|МАЛЬГОРА Групп
|9
|Intana
|10
|Линия Права
|11
|Maxima Legal
|12
|PB Legal
|13
|ЮР-ПРОЕКТ
|14
|Андрей Городисский и партнеры
|15
|Плешаков, Ушкалов и партнеры
|БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: MID-MARKET
|Band 1
|1
|Orchards
|2
|Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
|3
|ALUMNI Partners
|4
|КИАП
|5
|BFL | Арбитраж.ру
|6
|Бендерский и партнеры
|7
|Технологии Доверия
|8
|INSIGHT advocates
|9
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|10
|Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
|11
|K&P.Group
|12
|Legal Group NOVATOR
|13
|NERRA
|14
|ЮрТехКонсалт
|15
|Enforce Law Company
|Band 2
|1
|EQUAL LEGAL PARTNERS
|2
|Афонин, Божор и партнеры
|3
|ЮР-СТАТУС
|4
|Хренов и партнеры
|5
|Бубликов и партнеры
|6
|Центральный округ
|7
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|8
|Юридическое агентство «Правый берег»
|9
|АБ «Парадигма» (Paradigma)
|10
|ЭЛКО профи
|11
|Orlova\Ermolenko
|12
|Sudohod
|13
|Адвокаты и бизнес
|14
|VINDER
|15
|UNIO law firm
|Band 3
|1
|Падва и Эпштейн
|2
|Адвокатское бюро «А2»
|3
|СТРОЙКАПИТАЛ
|4
|Юстина
|5
|Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
|6
|Impact Legal
|7
|RSP Partners
|8
|Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
|9
|АНВИ Консалтинг
|10
|Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
|11
|ЮСТ
|12
|Аронов и партнеры
|13
|Legal One
|14
|Gate.Legal
|15
|АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
|БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
|Band 1
|1
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|Сотби
|4
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|5
|АЛРУД
|6
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|7
|Инфралекс
|8
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|9
|Рустам Курмаев и партнеры
|10
|Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры»
|11
|ЮКО
|12
|Delcredere
|13
|АБ Вертикаль
|14
|Аснис и партнеры
|15
|Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
|Band 2
|1
|Nextons
|2
|Линия Права
|3
|INSIGHT advocates
|4
|ЭЛКО профи
|5
|Андрей Городисский и партнеры
|6
|NERRA
|7
|Intana
|8
|Бородин и Партнеры
|9
|ЮрТехКонсалт
|10
|Юрлов и партнеры
|11
|H2BO GROUP
|12
|АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
|13
|Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
|14
|IMPACT LEGAL
|15
|Замалаев, Стороженко и партнеры
|ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
|ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|Б1 – Консалт
|3
|Nextons
|4
|АЛРУД
|5
|Melling, Voitishkin & Partners
|6
|VERBA LEGAL
|7
|Kept
|8
|ALUMNI Partners
|9
|Пепеляев Групп
|10
|РИ-консалтинг
|11
|BIRCH
|12
|Versus.legal
|13
|Denuo
|14
|Регионсервис
|15
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Band 2
|1
|China Window
|2
|BGP Litigation
|3
|ФБК Legal
|4
|Технологии Доверия
|5
|Деловые Решения и Технологии
|6
|CLS
|7
|SL Legal
|8
|Центральный округ
|9
|ЛГС Юридические Услуги
|10
|LEXORA
|ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
|ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
|Band 1
|1
|Asari Legal
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|АЛРУД
|4
|Б1 – Консалт
|5
|Melling, Voitishkin & Partners
|6
|ФБК Legal
|7
|Better Chance
|8
|Denuo
|9
|ALUMNI Partners
|10
|BGP Litigation
|11
|ЛГС Юридические Услуги
|12
|FTL Advisers
|13
|Технологии Доверия
|14
|Деловые Решения и Технологии
|15
|INGVARR
|Band 2
|1
|Kept
|2
|Nextons
|3
|VERBA LEGAL
|4
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|5
|Пепеляев Групп
|6
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|7
|BIRCH
|8
|Versus.legal
|9
|CLS
|10
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|11
|Orlova\Ermolenko
|12
|SEAMLESS Legal
|13
|SL Legal
|14
|Вестсайд
|15
|ЮСТ
|Band 3
|1
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|2
|Quattor Advisory
|3
|MAGENTA Legal
|4
|Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
|5
|Бычков, Волгина и партнеры
|ГЧП / ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|Better Chance
|3
|VERBA LEGAL
|4
|Nextons
|5
|Melling, Voitishkin & Partners
|6
|Stonebridge Legal
|7
|Denuo
|8
|ELWI
|9
|Versus.legal
|10
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|11
|ALUMNI Partners
|12
|Б1 – Консалт
|13
|Регионсервис
|14
|Линия Права
|15
|Качкин и партнеры
|Band 2
|1
|VEGAS LEX
|2
|Kept
|3
|LEVEL Legal Services
|4
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|5
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|6
|Иванян и партнеры
|7
|ЮСТ
|8
|Технологии Доверия
|9
|CLS
|10
|Юков и партнеры
|11
|You & Partners
|12
|P&P Unity
|13
|ЮКО
|14
|BLF Partners
|15
|RSP Partners
|ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
|Band 1
|1
|АЛРУД
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|Denuo
|4
|Melling, Voitishkin & Partners
|5
|Городисский и Партнеры
|6
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|7
|BIRCH
|8
|VERBA LEGAL
|9
|Comply
|10
|Юридическая компания «ЭБР»
|11
|Б1 – Консалт
|12
|Kept
|13
|SL Legal
|14
|Б-152
|15
|Ermolina & Partners
|Band 2
|1
|BGP Litigation
|2
|Seven Hills Legal
|3
|Firm One
|4
|Пепеляев Групп
|5
|Иванян и партнеры
|6
|CLS
|7
|Lidings
|8
|Alphabet
|9
|Деловые Решения и Технологии
|10
|SEAMLESS Legal
|11
|Arno Legal
|12
|Lukash & Partners
|13
|Digital & Analogue Partners
|14
|Центральный округ
|15
|Orlova\Ermolenko
|ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|Band 1
|1
|Melling, Voitishkin & Partners
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|АЛРУД
|4
|Городисский и Партнеры
|5
|Seven Hills Legal
|6
|Forward Legal
|7
|Зуйков и партнеры
|8
|VERBA LEGAL
|9
|ООО «ППФ «ЮС»
|10
|BFL | PATENTUS
|11
|ALUMNI Partners
|12
|Lidings
|13
|BIRCH
|14
|Косенков и Суворов
|15
|Ermolina & Partners
|Band 2
|1
|«ВАШ ПАТЕНТ»
|2
|BGP Litigation
|3
|Пепеляев Групп
|4
|Nextons
|5
|Semenov & Pevzner
|6
|Comply
|7
|Denuo
|8
|Firm One
|9
|Рустам Курмаев и партнеры
|10
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|11
|Versus.legal
|12
|Правовая группа «Интеллектуальная собственность»
|13
|Arno Legal
|14
|АО «Реестр-Консалтинг»
|15
|Nevsky IP Law
|Band 3
|1
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|2
|ЮСТ
|3
|Адвокатское бюро Nordic Star
|4
|Интеллектуальный капитал
|5
|MAGENTA Legal
|6
|Афонин Божор и партнеры
|7
|Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
|8
|Юридическая фирма «Паритет»
|9
|Совет Лигал
|10
|Институт Инноваций и Права
|ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАВУ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|Band 1
|1
|Melling, Voitishkin & Partners
|2
|Городисский и Партнеры
|3
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|4
|Nextons
|5
|Б1 – Консалт
|6
|ВАШ ПАТЕНТ
|7
|ALUMNI Partners
|8
|BFL | PATENTUS
|9
|Seven Hills Legal
|10
|BGP Litigation
|11
|VERBA LEGAL
|12
|Versus.legal
|13
|АЛРУД
|14
|LEVEL Legal Services
|15
|Регионсервис
|Band 2
|1
|Зуйков и партнеры
|2
|Semenov & Pevzner
|3
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|4
|Kept
|5
|Пепеляев Групп
|6
|Юридическая компания «ЭБР»
|7
|АБ Вертикаль
|8
|Lidings
|9
|ООО «ППФ «ЮС»
|10
|Ermolina & Partners
|11
|Orchards
|12
|White Square
|13
|BIRCH
|14
|Косенков и Суворов
|15
|Digital & Analogue Partners
|Band 3
|1
|Comply
|2
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|3
|Delcredere
|4
|Denuo
|5
|Firm One
|6
|ЮСТ
|7
|Maxima Legal
|8
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|9
|CLS
|10
|Рустам Курмаев и партнеры
|11
|Arno Legal
|12
|Адвокатское бюро Nordic Star
|13
|ASB Consulting Group
|14
|Андрей Городисский и партнеры
|15
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|Band 4
|1
|Деловые Решения и Технологии
|2
|SL Legal
|3
|STREAM
|4
|ЭЛКО профи
|5
|Lumieres Legal
|6
|LCH Legal
|7
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|8
|BKMP LEGAL
|9
|MAGENTA Legal
|10
|Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
|11
|Афонин Божор и партнеры
|12
|Alphabet
|13
|Мосрегистратор
|14
|Патент Лаб
|15
|Гардиум
|КОМПЛАЕНС
|Band 1
|1
|АЛРУД
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|Asari Legal
|4
|Melling, Voitishkin & Partners
|5
|Pen & Paper
|6
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|7
|ELWI
|8
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|9
|LEVEL Legal Services
|10
|Nextons
|11
|Б1 – Консалт
|12
|КИАП
|13
|Stonebridge Legal
|14
|White Square
|15
|Comply
|Band 2
|1
|Amond & Smith Ltd
|2
|Инфралекс
|3
|Denuo
|4
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|5
|FTL Advisers
|6
|Delcredere
|7
|Seven Hills Legal
|8
|Firm One
|9
|Alphabet
|10
|Деловые Решения и Технологии
|11
|Maxima Legal
|12
|Emet Law Firm
|13
|IPN Partners
|14
|Казаков и партнеры
|15
|Вестсайд
|Band 3
|1
|Бартолиус
|2
|Guskov & Associates
|3
|Gate Legal
|4
|ALPINE Group
|5
|Kislov.law
|6
|Skif Consulting
|7
|ProLegals
|8
|Digital & Analogue Partners
|9
|AB Lawyers
|10
|NSV Consulting
|КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
|СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ: HIGH-END
|Band 1
|1
|Denuo
|2
|VERBA LEGAL
|3
|Melling, Voitishkin & Partners
|4
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|5
|ЛГС Юридические Услуги
|6
|Stonebridge Legal
|7
|АЛРУД
|8
|LEVEL Legal Services
|9
|Orion
|10
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|11
|White Square
|12
|ALUMNI Partners
|13
|ELWI
|14
|Forward Legal
|15
|Asari Legal
|Band 2
|1
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|2
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|3
|Nextons
|4
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|5
|Иванян и партнеры
|6
|BIRCH
|7
|Better Chance
|8
|Б1 – Консалт
|9
|Kept
|10
|АБ Вертикаль
|11
|INGVARR
|12
|STREAM
|13
|CLS
|14
|Delcredere
|15
|VK Partners
|Band 3
|1
|МКА «Николаев и партнеры»
|2
|Пепеляев Групп
|3
|SEAMLESS Legal
|4
|Lidings
|5
|FTL Advisers
|6
|White Stone
|7
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|8
|IPN Partners
|9
|Firm One
|10
|VEGAS LEX
|11
|Технологии Доверия
|12
|Arno Legal
|13
|SL Legal
|14
|ФБК Legal
|15
|Maxima Legal
|КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
|СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ: MID-MARKET
|Band 1
|1
|Инфралекс
|2
|Orchards
|3
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|4
|ASB Consulting Group
|5
|КИАП
|6
|BGP Litigation
|7
|PB Legal
|8
|Versus.legal
|9
|АБ «Парадигма» (Paradigma)
|10
|Amond & Smith Ltd
|11
|Tax Compliance
|12
|Линия Права
|13
|Андрей Городисский и партнеры
|14
|Деловые Решения и Технологии
|15
|Sudohod
|Band 2
|1
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|2
|Адвокатское бюро Nordic Star
|3
|АБ «БРЕВИА»
|4
|Бартолиус
|5
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|6
|NERRA
|7
|Orlova\Ermolenko
|8
|ЮСТ
|9
|Косенков и Суворов
|10
|China Window
|11
|UCL
|12
|Alphabet
|13
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|14
|АО «Реестр-Консалтинг»
|15
|Центральный округ
|Band 3
|1
|ЭЛКО профи
|2
|BBNP
|3
|KnP Legal
|4
|Enforce Law Company
|5
|Marillion
|6
|RSP International
|7
|Вестсайд
|8
|ЕМПП
|9
|Intana
|10
|LCH Legal
|11
|Инвента Консалтинг
|12
|AB Lawyers
|13
|Адвокаты: Голенев и Партнёры
|14
|Афонин Божор и партнеры
|15
|Stellar Intel
|КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
|СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТИВОВ: HIGH-END
|Band 1
|1
|LEVEL Legal Services
|2
|Orion
|3
|Pen & Paper
|4
|ELWI
|5
|VERBA LEGAL
|6
|Melling, Voitishkin & Partners
|7
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|8
|White Square
|9
|АЛРУД
|10
|Stonebridge Legal
|11
|Nextons
|12
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|13
|Asari Legal
|14
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|15
|Better Chance
|КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
|СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТИВОВ: MID-MARKET
|Band 1
|1
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|2
|Инфралекс
|3
|PB Legal
|4
|Delcredere
|5
|CLS
|6
|FTL Arvisers
|7
|Maxima Legal
|8
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|9
|IPN Partners
|10
|Private.law Attorneys
|МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ
|Band 1
|1
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|4
|Orion
|5
|Asari Legal
|6
|Mansors
|7
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|8
|АЛРУД
|9
|LEVEL Legal Services
|10
|VERBA LEGAL
|11
|Stonebridge Legal
|12
|Melling, Voitishkin & Partners
|13
|ELWI
|14
|Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
|15
|ALUMNI Partners
|Band 2
|1
|Denuo
|2
|КИАП
|3
|White Square
|4
|BELGRAVIA LAW
|5
|Forward Legal
|6
|Адвокатское бюро Nordic Star
|7
|Кульков, Колотилов и Покрышкин
|8
|BGP Litigation
|9
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|10
|Better Chance
|11
|Иванян и партнеры
|12
|INGVARR
|13
|Nextons
|14
|АБ «БРЕВИА»
|15
|SEAMLESS Legal
|МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
|Band 1
|1
|АЛРУД
|2
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|3
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|4
|Asari Legal
|5
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|6
|Mansors
|7
|Orion
|8
|Pen & Paper
|9
|LEVEL Legal Services
|10
|VERBA LEGAL
|11
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|12
|Melling, Voitishkin & Partners
|13
|BGP Litigation
|14
|ALUMNI Partners
|15
|ELWI
|Band 2
|1
|Stonebridge Legal
|2
|Nextons
|3
|Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
|4
|White Square
|5
|Иванян и партнеры
|6
|Кульков, Колотилов и Покрышкин
|7
|DT Legal
|8
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|9
|UCL
|10
|SL Legal
|МОРСКОЕ ПРАВО
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|NAVICUS
|3
|Orion
|4
|Соколов, Маслов и Партнеры
|5
|КИАП
|6
|Denuo
|7
|BGP Litigation
|8
|White Square
|9
|Kislov.law
|10
|Юридическая фирма «Перегрина»
|НАЛОГОВОЕ ПРАВО
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ: HIGH-END
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|Melling, Voitishkin & Partners
|3
|Nextons
|4
|Kept
|5
|Б1 – Консалт
|6
|TAXOLOGY
|7
|Пепеляев Групп
|8
|Tax Compliance
|9
|BGP Litigation
|10
|VERBA LEGAL
|11
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|12
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|13
|Технологии Доверия
|14
|Деловые Решения и Технологии
|15
|ФБК Legal
|Band 2
|1
|Рустам Курмаев и партнеры
|2
|Бартолиус
|3
|Косенков и Суворов
|4
|Five Stones Consulting
|5
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|НАЛОГОВОЕ ПРАВО
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ: MID-MARKET
|Band 1
|1
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|2
|АНП ЗЕНИТ
|3
|Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
|4
|Orlova\Ermolenko
|5
|Иккерт и партнеры
|6
|STREAM
|7
|Intana
|8
|Гин и партнеры
|9
|ЮСТ
|10
|DS LAW
|11
|Архитектура Права
|12
|Каминский, Иванов и Партнёры
|13
|Адвокатское бюро «А2»
|14
|ЛЕГИКОН-ПРАВО
|15
|MKA RUBICON
|Band 2
|1
|Налоговый бутик ADWIN
|2
|Бородин и Партнеры
|3
|R&Mdefence
|4
|Правовые и Бухгалтерские Услуги
|5
|Бюро налоговых споров
|НАЛОГОВОЕ ПРАВО
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ: HIGH-END
|Band 1
|1
|Kept
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|Melling, Voitishkin & Partners
|4
|Пепеляев Групп
|5
|Б1 – Консалт
|6
|АЛРУД
|7
|Деловые Решения и Технологии
|8
|Технологии Доверия
|9
|TAXOLOGY
|10
|Tax Compliance
|11
|Forward Legal
|12
|Nextons
|13
|ФБК Legal
|14
|VERBA LEGAL
|15
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Band 2
|1
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|2
|Orion
|3
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|4
|ALUMNI Partners
|5
|CLS
|6
|BIRCH
|7
|Firm One
|8
|FTL Advisers
|9
|Five Stones Consulting
|10
|IPN Partners
|11
|White Square
|12
|Косенков и Суворов
|13
|Иванян и партнеры
|14
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|15
|Amond & Smith Ltd
|Band 3
|1
|Denuo
|2
|SEAMLESS Legal
|3
|VEGAS LEX
|4
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|5
|Юков и партнеры
|6
|SL Legal
|7
|Maxima Legal
|8
|Иккерт и партнеры
|9
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|10
|DS Law
|11
|ALPINE Group
|12
|Intana
|13
|NSV Consulting
|14
|Guskov & Associates
|15
|LCH Legal
|НАЛОГОВОЕ ПРАВО
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ: MID-MARKET
|Band 1
|1
|BGP Litigation
|2
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|3
|ASB Consulting Group
|4
|Lidings
|5
|Emet Law Firm
|6
|Orlova\Ermolenko
|7
|Андрей Городисский и партнеры
|8
|Гин и партнеры
|9
|Arno Legal
|10
|КСК ГРУПП
|11
|INSIGHT advocates
|12
|АТ Юридическая фирма
|13
|ЛЕГИКОН-ПРАВО
|14
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|15
|Архитектура Права
|Band 2
|1
|TAXBURO
|2
|Адвокатское бюро «А2»
|3
|Alphabet
|4
|UCL
|5
|K&P.Group
|6
|Marillion
|7
|China Window
|8
|Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
|9
|STREAM
|10
|ФЭО
|11
|Совет Лигал
|12
|Каминский, Иванов и Партнёры
|13
|R&Mdefence
|14
|Право Просто
|15
|Key Consulting Group
|Band 3
|1
|Казаков и партнеры
|2
|SEAMLESS Legal
|3
|Клифф
|4
|MKA RUBICON
|5
|Бартолиус
|6
|Налоговый бутик ADWIN
|7
|КОМ-ЮНИТИ
|8
|СТРОЙКАПИТАЛ
|9
|АБ «Стиран, Сегал и партнеры» (SSP LEGAL)
|10
|Бородин и Партнеры
|11
|SCHNEIDER GROUP
|12
|Бычков, Волгина и партнеры
|13
|MAGENTA Legal
|14
|BLF Partners
|15
|Некрасов, Рудоманов и партнеры
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
|СПОРЫ ИЗ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
|Band 1
|1
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|ЗАО «Сотби»
|4
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|5
|Рустам Курмаев и партнеры
|6
|VERBA LEGAL
|7
|BGP Litigation
|8
|Регионсервис
|9
|Land Law Firm
|10
|АБ Вертикаль
|11
|Аснис и партнеры
|12
|Delcredere
|13
|Пепеляев Групп
|14
|КИАП
|15
|РИ-консалтинг
|Band 2
|1
|Бартолиус
|2
|Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
|3
|STREAM
|4
|Аронов и партнеры
|5
|Адвокатское бюро «А2»
|6
|АБ «Парадигма» (Paradigma)
|7
|MKA RUBICON
|8
|Дубровская, Кузнецова и партнеры
|9
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|10
|KDZ&partners
|11
|ЮрТехКонсалт
|12
|Бендерский и партнеры
|13
|K&P.Group
|14
|Адвокаты и Бизнес
|15
|Versus.legal
|Band 3
|1
|AKS Legal
|2
|ЮСТ
|3
|VINDER
|4
|Падва и Эпштейн
|5
|Kislov.law
|6
|ЛЕГИКОН-ПРАВО
|7
|МКА «ЮрСити»
|8
|Адвокатское бюро «МКП»
|9
|Московская Коллегия адвокатов «МАГНЕТАР»
|10
|Легес Бюро
|11
|КА «Минушкина и партнеры»
|12
|Центральный округ
|13
|AB Lawyers
|14
|NEVSKY IP Law
|15
|LEXORA
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
|СПОРЫ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|Аснис и партнеры
|3
|РИ-консалтинг
|4
|Рустам Курмаев и партнеры
|5
|Регионсервис
|6
|КИАП
|7
|Legal Principles
|8
|Казаков и партнеры
|9
|Дубровская, Кузнецова и партнеры
|10
|ССП-Консалт
|РЫНКИ КАПИТАЛОВ
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|Stonebridge Legal
|3
|Asari Legal
|4
|Orion
|5
|ELWI
|6
|Melling, Voitishkin & Partners
|7
|LEVEL Legal Services
|8
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|9
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|10
|Nextons
|11
|VERBA LEGAL
|12
|White Square
|13
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|14
|Lecap
|15
|Б1 – Консалт
|Band 2
|1
|ФБК Legal
|2
|ВС Рынки Капитала
|3
|BGP Litigation
|4
|Линия права
|5
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|6
|АО «Реестр-Консалтинг»
|7
|Pro’SPECT Law Firm (АБ «Проспект»)
|8
|MAGENTA Legal
|9
|VK Partners
|10
|Stellar Intel
|САНКЦИОННОЕ ПРАВО
|Band 1
|1
|Asari Legal
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|Pen&Paper
|4
|АЛРУД
|5
|Melling, Voitishkin & Partners
|6
|Orion
|7
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|8
|ELWI
|9
|VERBA LEGAL
|10
|LEVEL Legal Services
|11
|White Square
|12
|ЛГС Юридические Услуги
|13
|Denuo
|14
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|15
|Регионсервис
|Band 2
|1
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|2
|Nextons
|3
|Stonebridge Legal
|4
|ALUMNI Partners
|5
|BGP Litigation
|6
|Инфралекс
|7
|АБ Вертикаль
|8
|Delcredere
|9
|BELGRAVIA LAW
|10
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|11
|Б1 – Консалт
|12
|Better Chance
|13
|Кульков, Колотилов и Покрышкин
|14
|BIRCH
|15
|ITSWM
|Band 3
|1
|Orchards
|2
|Firm One
|3
|Kept
|4
|Пепеляев Групп
|5
|FTL Advisers
|6
|АБ «БРЕВИА»
|7
|Деловые Решения и Технологии
|8
|PB Legal
|9
|Технологии Доверия
|10
|ФБК Legal
|11
|Orlova\Ermolenko
|12
|SEAMLESS Legal
|13
|Versus.legal
|14
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|15
|White Stone
|СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
|СПОРЫ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА, РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА И НАСЛЕДУЕМЫХ АКТИВАХ
|Band 1
|1
|Pen&Paper
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|4
|BGP Litigation
|5
|Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
|6
|АБ Вертикаль
|7
|Аснис и партнеры
|8
|IPN Partners
|9
|Инфралекс
|10
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|11
|Регионсервис
|12
|КИАП
|13
|VERBA LEGAL
|14
|LEVEL Legal Services
|15
|MKA RUBICON
|Band 2
|1
|Казаков и партнеры
|2
|Ивановы и Партнеры
|3
|Maxima Legal
|4
|Гришин, Павлова и Партнеры
|5
|Андрей Городисский и партнеры
|6
|K&P.Group
|7
|Orlova\Ermolenko
|8
|Дубровская, Кузнецова и партнеры
|9
|ALPINE Group
|10
|АТ Юридическая фирма
|11
|ГК Лигал
|12
|STREAM
|13
|NSV Consulting
|14
|DS LAW
|15
|Д.Ямашев и партнеры
|Band 3
|1
|ЮСТ
|2
|ЭЛКО профи
|3
|ЕМПП
|4
|Kislov.law
|5
|Легес Бюро
|6
|Key Consulting Group
|7
|ARFEMIDA law firm
|8
|SZP Law Boutique
|9
|АБ «Михальчик и партнеры ЮК»
|10
|Кафырова и партнеры
|11
|МКА «ЮрСити»
|12
|КА «Минушкина и партнеры»
|13
|Gate Legal
|14
|Центр Правосудия
|15
|Адвокатский кабинет Камалдинова В.В.
|СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
|СТРУКТУРИРОВАНИЕ НАСЛЕДУЕМЫХ АКТИВОВ
|Band 1
|1
|Pen & Paper
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|АЛРУД
|4
|Инфралекс
|5
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|6
|FTL Advisers
|7
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|8
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|9
|АБ Вертикаль
|10
|Аснис и партнеры
|11
|Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
|12
|LEVEL Legal Services
|13
|Регионсервис
|14
|АНП ЗЕНИТ
|15
|Казаков и партнеры
|Band 2
|1
|ITSWM
|2
|Б1 – Консалт
|3
|Maxima Legal
|4
|IPN Partners
|5
|Emet law firm
|6
|ГК ЛИГАЛ
|7
|КИАП
|8
|АБ «Стиран, Сегал и партнеры» (SSP LEGAL)
|9
|Андрей Городисский и партнеры
|10
|EQUAL LEGAL PARTNERS
|11
|ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
|12
|Gate Legal
|13
|SZP Law Boutique
|14
|АБ «Титов и партнеры»
|15
|Бычков, Волгина и партнеры
|СТРАХОВОЕ ПРАВО
|Band 1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|BFL | BENEFIT-Litigation
|3
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|4
|КИАП
|5
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|6
|VERBA LEGAL
|7
|Melling, Voitishkin & Partners
|8
|BGP Litigation
|9
|SL Legal
|10
|LCI PARTNER
|11
|NAVICUS
|12
|Kislov.law
|13
|Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
|14
|ССП-Консалт
|15
|AKS Legal
|ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ТРУДОВОГО И МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
|Band 1
|АЛРУД
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|BGP Litigation
|4
|ALUMNI Partners
|5
|VERBA LEGAL
|6
|Lidings
|7
|АБ Вертикаль
|8
|Melling, Voitishkin & Partners
|9
|Пепеляев Групп
|10
|Nordic Star
|11
|BIRCH
|12
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|13
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|14
|Качкин и Партнеры
|15
|Orchards
|ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО
|КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО И МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
|Band 1
|1
|АЛРУД
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|Nextons
|4
|Melling, Voitishkin & Partners
|5
|BGP Litigation
|6
|ALUMNI Partners
|7
|VERBA LEGAL
|8
|BIRCH
|9
|Lidings
|10
|Иванян и партнеры
|11
|Инфралекс
|12
|АБ Вертикаль
|13
|Регионсервис
|14
|Андрей Городисский и партнеры
|15
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Band 2
|1
|Б1 – Консалт
|2
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|3
|Пепеляев Групп
|4
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|5
|Stonebridge Legal
|6
|Технологии Доверия
|7
|КИАП
|8
|Orlova\Ermolenko
|9
|IPN Partners
|10
|BBNP
|11
|Arno Legal
|12
|Five Stones Consulting
|13
|SL Legal
|14
|AB Lawyers
|15
|КА «Минушкина и партнеры»
|Band 3
|1
|Denuo
|2
|Деловые Решения и Технологии
|3
|ФБК Legal
|4
|SEAMLESS Legal
|5
|CLS
|6
|Alphabet
|7
|MKA RUBICON
|8
|Вестсайд
|9
|Качкин и Партнеры
|10
|АТ Юридическая фирма
|11
|ТРУД-ЮРИСТ
|12
|STREAM
|13
|ЮСТ
|14
|Skif Consulting
|15
|ФЭО
|УГОЛОВНОЕ ПРАВО
|ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
|Band 1
|1
|Коблев и партнеры
|2
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|3
|Criminal Defense Firm
|4
|Рустам Курмаев и партнеры
|5
|Регионсервис
|6
|Romanov & Partners Law Firm
|7
|Лобутев и партнеры
|8
|Аснис и партнеры
|9
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|10
|Инфралекс
|11
|Melling, Voitishkin & Partners
|12
|Забейда и партнеры
|13
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|14
|Адвокатское бюро MILL
|15
|Феоктистов и партнеры
|Band 2
|1
|Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры
|2
|Бартолиус
|3
|KDZ&partners
|4
|VINDER
|5
|Савенков и партнеры
|6
|АБ «Михальчик и партнеры ЮК»
|7
|АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
|8
|Бородин и Партнеры
|9
|LUMEN
|10
|R&M Defence
|УГОЛОВНОЕ ПРАВО
|ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|Коблев и партнеры
|3
|Pen & Paper
|4
|Criminal Defense Firm
|5
|Рустам Курмаев и партнеры
|6
|Romanov & Partners Law Firm
|7
|РИ-консалтинг
|8
|Регионсервис
|9
|Забейда и партнеры
|10
|«Большаков, Челышева и партнеры»
|11
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|12
|Аснис и партнеры
|13
|Сотби
|14
|АБ Вертикаль
|15
|Melling, Voitishkin & Partners
|Band 2
|1
|Дякин, Горцунян и Партнеры
|2
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|3
|BGP Litigation
|4
|АЛРУД
|5
|Ковалев, Тугуши и партнеры
|6
|Лобутев и партнеры
|7
|Аронов и партнеры
|8
|КИАП
|9
|Инфралекс
|10
|Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
|11
|MKA RUBICON
|12
|Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
|13
|Юков и партнеры
|14
|Адвокатское бюро MILL
|15
|VEGAS LEX
|Band 3
|1
|LUMEN
|2
|VINDER
|3
|K&P.Group
|4
|АБ «Китсинг и партнеры»
|5
|STREAM
|6
|ЭЛКО профи
|7
|KDZ&partners
|8
|Адвокаты и Бизнес
|9
|ЕМПП
|10
|SZP Law Boutique
|11
|BIRCH
|12
|Адвокатское бюро «А2»
|13
|Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
|14
|МКА «Клинков, Пахомов и Партнеры»
|15
|Legal Group NOVATOR
|ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА / FINTECH
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|ALUMNI Partners
|3
|Юридическая компания «ЭБР»
|4
|Digital & Analogue Partners
|5
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|6
|Melling, Voitishkin & Partners
|7
|АЛРУД
|8
|Косенков и Суворов
|9
|VERBA LEGAL
|10
|ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
|11
|Comply
|12
|LEVEL Legal Services
|13
|Firm One
|14
|Б1 – Консалт
|15
|ASB Consulting Group
|Band 2
|1
|АНП ЗЕНИТ
|2
|Denuo
|3
|Asari Legal
|4
|BGP Litigation
|5
|BIRCH
|6
|Delcredere
|7
|GMT Legal
|8
|SL Legal
|9
|TAXOLOGY
|10
|Пепеляев Групп
|11
|IPN Partners
|12
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|13
|Линия права
|14
|LCH Legal
|15
|Зарцын и партнеры
|Band 3
|1
|INGVARR
|2
|ФБК Legal
|3
|Emet Law Firm
|4
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|5
|White Stone
|6
|INTELLECT (ИНТЕЛЛЕКТ)
|7
|Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
|8
|Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
|9
|Афонин Божор и партнеры
|10
|Gate Legal
|11
|VK Partners
|12
|Совет Лигал
|13
|Бычков, Волгина и партнеры
|14
|Право Просто
|15
|Право Закон Порядок
|ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|Orchards
|3
|Zharov Group
|4
|Kept
|5
|Пепеляев Групп
|6
|Регионсервис
|7
|LEVEL Legal Services
|8
|VERBA LEGAL
|9
|Versus.legal
|10
|VEGAS LEX
|11
|BIRCH
|12
|P&P Unity
|13
|Б1-Консалт
|14
|Бартолиус
|15
|O2 Consulting (О2 Консалтинг)
|Band 2
|1
|Казаков и партнеры
|2
|Рустам Курмаев и партнеры
|3
|SL Legal
|4
|Kislov.law
|5
|Инвента Консалтинг
|GR / НОРМОТВОРЧЕСТВО
|Band 1
|1
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|2
|VERBA LEGAL
|3
|Юридическая компания «ЭБР»
|4
|Baikal Lobridge
|5
|Kesarev