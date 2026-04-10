Лучшие юридические практики: федеральный рейтинг

АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: HIGH-END
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 АЛРУД
3 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
4 VERBA LEGAL
5 Рустам Курмаев и партнеры
6 Дякин, Горцунян и Партнеры
7 Forward Legal
8 Asari Legal
9 Delcredere
10 LEVEL Legal Services
11 АБ Вертикаль
12 Регионсервис
13 Melling, Voitishkin & Partners
14 BGP Litigation
15 Orchards
Band 2
1 ALUMNI Partners
2 Ковалев, Тугуши и партнеры
3 Кульков, Колотилов и Покрышкин
4 ELWI
5 BIRCH
6 Nextons
7 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
8 КИАП
9 Иванян и партнеры
10 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
11 VEGAS LEX
12 PB Legal
13 Artegra
14 Better Chance
15 Denuo
Band 3
1 ЮКО
2 Юридическая группа «Пилот»
3 CLS
4 Бартолиус
5 ФБК Legal
6 Пепеляев Групп
7 Аронов и партнеры
8 Briefcase Law Office
9 АБ «Парадигма» (Paradigma)
10 MALGORA Group
11 Аснис и партнеры
12 ProLegals
13 Orlova\Ermolenko
14 Юстина
15 Юридическое бюро «ОЛИМП»
АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: MID-MARKET
Band 1
1 Бюро адвокатов «Де-юре»
2 Pen & Paper
3 Сотби
4 Инфралекс
5 ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ
6 A.T.Legal
7 Линия Права
8 K&P.Group
9 BFL | Арбитраж.ру
10 РИ-консалтинг
11 KDZ&partners
12 Kislov.law
13 Alphabet
14 Land Law Firm
15 NERRA
Band 2
1 STREAM
2 Лемчик, Крупский и Партнеры
3 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
4 МКА «Николаев и партнеры»
5 Адвокаты: Голенев и Партнёры
6 ЭЛКО профи
7 Versus.legal
8 МКА «ЮПБ»
9 Lidings
10 Гуричев, Малинин и партнеры
11 Косенков и Суворов
12 RSP International
13 Юридическое агентство «Правый берег»
14 INSIGHT advocates
15 SEAMLESS Legal
Band 3
1 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
2 СТРОЙКАПИТАЛ
3 ЕМПП
4 Бендерский и партнеры
5 DS Law
6 AKS Legal
7 Адвокаты и Бизнес
8 АТ Юридическая фирма
9 Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
10 ЛЕГИКОН-ПРАВО
11 NEVSKY IP Law
12 Легес Бюро
13 МКА «Мовсесян и партнеры»
14 Надмитов, Иванов и партнеры
15 Юрлов и Партнеры
АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ: HIGH-END
Band 1
1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Forward Legal
4 Pen & Paper
5 VERBA LEGAL
6 АЛРУД
7 АБ Вертикаль
8 Бюро адвокатов «Де-юре»
9 Регионсервис
10 Orchards
11 Delcredere
12 КИАП
13 PB Legal
14 Бартолиус
15 VINDER
АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ: MID-MARKET
Band 1
1 Инфралекс
2 АНП ЗЕНИТ
3 Пепеляев Групп
4 АБ «Парадигма» (Paradigma)
5 ЮСТ
6 Legal Principles
7 CLS
8 АТ Юридическая фирма
9 РИ-консалтинг
10 ЭЛКО профи
11 Бородин и Партнеры
12 Адвокатское бюро «А2»
13 ЕМПП
14 RSP International
15 TAXBURO
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 ALUMNI Partners
3 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
4 VERBA LEGAL
5 Melling, Voitishkin & Partners
6 Asari Legal
7 Kulik & Partners Law.Economics
8 Antitrust Advisory
9 Инфралекс
10 Delcredere
11 BGP Litigation
12 SEAMLESS Legal
13 Рустам Курмаев и партнеры
14 Orchards
15 CLS
Band 2
1 Lidings
2 Artegra
3 Линия Права
4 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
5 ЕМПП
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Band 1
1 АЛРУД
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 ALUMNI Partners
4 Melling, Voitishkin & Partners
5 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
6 Nextons
7 VERBA LEGAL
8 Stonebridge Legal
9 Denuo
10 Asari Legal
11 Kulik & Partners Law.Economics
12 Delcredere
13 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
14 Better Chance
15 КИАП
Band 2
1 BGP Litigation
2 Инфралекс
3 Antitrust Advisory
4 BIRCH
5 Firm One
6 Kept
7 SEAMLESS Legal
8 VEGAS LEX
9 White Square
10 Б1 – Консалт
11 Orchards
12 Пепеляев Групп
13 CLS
14 Рустам Курмаев и партнеры
15 Artegra
Band 3
1 Arno Legal
2 BBNP
3 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
4 Центральный округ
5 ЮСТ
БАНКРОТСТВО
БАНКРОТСТВО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Band 1
1 LEVEL Legal Services
2 Ковалев, Тугуши и партнеры
3 АНП ЗЕНИТ
4 Бюро адвокатов «Де-юре»
5 Юков и партнеры
6 Стрижак и партнеры
7 Бендерский и партнеры
8 Линия Права
9 Delcredere
10 Адвокаты: Голенев и Партнёры
БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: HIGH-END
Band 1
1 Сотби
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Авангард Права
4 Ковалев, Тугуши и партнеры
5 BGP Litigation
6 Рустам Курмаев и партнеры
7 АЛРУД
8 VERBA LEGAL
9 Melling, Voitishkin & Partners
10 Бюро адвокатов «Де-юре»
11 LEVEL Legal Services
12 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
13 Forward Legal
14 АБ Вертикаль
15 Регионсервис
Band 2
1 Дякин, Горцунян и Партнеры
2 Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры»
3 УК «ПОМОЩЬ»
4 Юков и партнеры
5 Инфралекс
6 Казаков и партнеры
7 ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ
8 Nextons
9 Пепеляев Групп
10 VEGAS LEX
11 SAVINA LEGAL
12 Delcredere
13 A.T.Legal
14 STREAM
15 ЮКО
Band 3
1 Юридическая группа «Пилот»
2 Бартолиус
3 ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ
4 АО «РискИнвест»
5 INGVARR
6 Kislov.law
7 Адвокаты: Голенев и Партнёры
8 МАЛЬГОРА Групп
9 Intana
10 Линия Права
11 Maxima Legal
12 PB Legal
13 ЮР-ПРОЕКТ
14 Андрей Городисский и партнеры
15 Плешаков, Ушкалов и партнеры
БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: MID-MARKET
Band 1
1 Orchards
2 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
3 ALUMNI Partners
4 КИАП
5 BFL | Арбитраж.ру
6 Бендерский и партнеры
7 Технологии Доверия
8 INSIGHT advocates
9 Лемчик, Крупский и Партнеры
10 Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
11 K&P.Group
12 Legal Group NOVATOR
13 NERRA
14 ЮрТехКонсалт
15 Enforce Law Company
Band 2
1 EQUAL LEGAL PARTNERS
2 Афонин, Божор и партнеры
3 ЮР-СТАТУС
4 Хренов и партнеры
5 Бубликов и партнеры
6 Центральный округ
7 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
8 Юридическое агентство «Правый берег»
9 АБ «Парадигма» (Paradigma)
10 ЭЛКО профи
11 Orlova\Ermolenko
12 Sudohod
13 Адвокаты и бизнес
14 VINDER
15 UNIO law firm
Band 3
1 Падва и Эпштейн
2 Адвокатское бюро «А2»
3 СТРОЙКАПИТАЛ
4 Юстина
5 Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
6 Impact Legal
7 RSP Partners
8 Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
9 АНВИ Консалтинг
10 Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
11 ЮСТ
12 Аронов и партнеры
13 Legal One
14 Gate.Legal
15 АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Band 1
1 Бюро адвокатов «Де-юре»
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Сотби
4 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
5 АЛРУД
6 Ковалев, Тугуши и партнеры
7 Инфралекс
8 Дякин, Горцунян и Партнеры
9 Рустам Курмаев и партнеры
10 Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры»
11 ЮКО
12 Delcredere
13 АБ Вертикаль
14 Аснис и партнеры
15 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
Band 2
1 Nextons
2 Линия Права
3 INSIGHT advocates
4 ЭЛКО профи
5 Андрей Городисский и партнеры
6 NERRA
7 Intana
8 Бородин и Партнеры
9 ЮрТехКонсалт
10 Юрлов и партнеры
11 H2BO GROUP
12 АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
13 Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
14 IMPACT LEGAL
15 Замалаев, Стороженко и партнеры
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Б1 – Консалт
3 Nextons
4 АЛРУД
5 Melling, Voitishkin & Partners
6 VERBA LEGAL
7 Kept
8 ALUMNI Partners
9 Пепеляев Групп
10 РИ-консалтинг
11 BIRCH
12 Versus.legal
13 Denuo
14 Регионсервис
15 Бюро адвокатов «Де-юре»
Band 2
1 China Window
2 BGP Litigation
3 ФБК Legal
4 Технологии Доверия
5 Деловые Решения и Технологии
6 CLS
7 SL Legal
8 Центральный округ
9 ЛГС Юридические Услуги
10 LEXORA
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Band 1
1 Asari Legal
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 АЛРУД
4 Б1 – Консалт
5 Melling, Voitishkin & Partners
6 ФБК Legal
7 Better Chance
8 Denuo
9 ALUMNI Partners
10 BGP Litigation
11 ЛГС Юридические Услуги
12 FTL Advisers
13 Технологии Доверия
14 Деловые Решения и Технологии
15 INGVARR
Band 2
1 Kept
2 Nextons
3 VERBA LEGAL
4 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
5 Пепеляев Групп
6 Лемчик, Крупский и Партнеры
7 BIRCH
8 Versus.legal
9 CLS
10 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
11 Orlova\Ermolenko
12 SEAMLESS Legal
13 SL Legal
14 Вестсайд
15 ЮСТ
Band 3
1 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
2 Quattor Advisory
3 MAGENTA Legal
4 Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
5 Бычков, Волгина и партнеры
ГЧП / ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Better Chance
3 VERBA LEGAL
4 Nextons
5 Melling, Voitishkin & Partners
6 Stonebridge Legal
7 Denuo
8 ELWI
9 Versus.legal
10 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
11 ALUMNI Partners
12 Б1 – Консалт
13 Регионсервис
14 Линия Права
15 Качкин и партнеры
Band 2
1 VEGAS LEX
2 Kept
3 LEVEL Legal Services
4 Дякин, Горцунян и Партнеры
5 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
6 Иванян и партнеры
7 ЮСТ
8 Технологии Доверия
9 CLS
10 Юков и партнеры
11 You & Partners
12 P&P Unity
13 ЮКО
14 BLF Partners
15 RSP Partners
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Band 1
1 АЛРУД
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Denuo
4 Melling, Voitishkin & Partners
5 Городисский и Партнеры
6 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
7 BIRCH
8 VERBA LEGAL
9 Comply
10 Юридическая компания «ЭБР»
11 Б1 – Консалт
12 Kept
13 SL Legal
14 Б-152
15 Ermolina & Partners
Band 2
1 BGP Litigation
2 Seven Hills Legal
3 Firm One
4 Пепеляев Групп
5 Иванян и партнеры
6 CLS
7 Lidings
8 Alphabet
9 Деловые Решения и Технологии
10 SEAMLESS Legal
11 Arno Legal
12 Lukash & Partners
13 Digital & Analogue Partners
14 Центральный округ
15 Orlova\Ermolenko
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Band 1
1 Melling, Voitishkin & Partners
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 АЛРУД
4 Городисский и Партнеры
5 Seven Hills Legal
6 Forward Legal
7 Зуйков и партнеры
8 VERBA LEGAL
9 ООО «ППФ «ЮС»
10 BFL | PATENTUS
11 ALUMNI Partners
12 Lidings
13 BIRCH
14 Косенков и Суворов
15 Ermolina & Partners
Band 2
1 «ВАШ ПАТЕНТ»
2 BGP Litigation
3 Пепеляев Групп
4 Nextons
5 Semenov & Pevzner
6 Comply
7 Denuo
8 Firm One
9 Рустам Курмаев и партнеры
10 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
11 Versus.legal
12 Правовая группа «Интеллектуальная собственность»
13 Arno Legal
14 АО «Реестр-Консалтинг»
15 Nevsky IP Law
Band 3
1 Лемчик, Крупский и Партнеры
2 ЮСТ
3 Адвокатское бюро Nordic Star
4 Интеллектуальный капитал
5 MAGENTA Legal
6 Афонин Божор и партнеры
7 Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
8 Юридическая фирма «Паритет»
9 Совет Лигал
10 Институт Инноваций и Права
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАВУ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Band 1
1 Melling, Voitishkin & Partners
2 Городисский и Партнеры
3 Адвокатское Бюро ЕПАМ
4 Nextons
5 Б1 – Консалт
6 ВАШ ПАТЕНТ
7 ALUMNI Partners
8 BFL | PATENTUS
9 Seven Hills Legal
10 BGP Litigation
11 VERBA LEGAL
12 Versus.legal
13 АЛРУД
14 LEVEL Legal Services
15 Регионсервис
Band 2
1 Зуйков и партнеры
2 Semenov & Pevzner
3 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
4 Kept
5 Пепеляев Групп
6 Юридическая компания «ЭБР»
7 АБ Вертикаль
8 Lidings
9 ООО «ППФ «ЮС»
10 Ermolina & Partners
11 Orchards
12 White Square
13 BIRCH
14 Косенков и Суворов
15 Digital & Analogue Partners
Band 3
1 Comply
2 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
3 Delcredere
4 Denuo
5 Firm One
6 ЮСТ
7 Maxima Legal
8 Лемчик, Крупский и Партнеры
9 CLS
10 Рустам Курмаев и партнеры
11 Arno Legal
12 Адвокатское бюро Nordic Star
13 ASB Consulting Group
14 Андрей Городисский и партнеры
15 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
Band 4
1 Деловые Решения и Технологии
2 SL Legal
3 STREAM
4 ЭЛКО профи
5 Lumieres Legal
6 LCH Legal
7 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
8 BKMP LEGAL
9 MAGENTA Legal
10 Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
11 Афонин Божор и партнеры
12 Alphabet
13 Мосрегистратор
14 Патент Лаб
15 Гардиум
КОМПЛАЕНС
Band 1
1 АЛРУД
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Asari Legal
4 Melling, Voitishkin & Partners
5 Pen & Paper
6 Дякин, Горцунян и Партнеры
7 ELWI
8 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
9 LEVEL Legal Services
10 Nextons
11 Б1 – Консалт
12 КИАП
13 Stonebridge Legal
14 White Square
15 Comply
Band 2
1 Amond & Smith Ltd
2 Инфралекс
3 Denuo
4 Лемчик, Крупский и Партнеры
5 FTL Advisers
6 Delcredere
7 Seven Hills Legal
8 Firm One
9 Alphabet
10 Деловые Решения и Технологии
11 Maxima Legal
12 Emet Law Firm
13 IPN Partners
14 Казаков и партнеры
15 Вестсайд
Band 3
1 Бартолиус
2 Guskov & Associates
3 Gate Legal
4 ALPINE Group
5 Kislov.law
6 Skif Consulting
7 ProLegals
8 Digital & Analogue Partners
9 AB Lawyers
10 NSV Consulting
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ: HIGH-END
Band 1
1 Denuo
2 VERBA LEGAL
3 Melling, Voitishkin & Partners
4 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
5 ЛГС Юридические Услуги
6 Stonebridge Legal
7 АЛРУД
8 LEVEL Legal Services
9 Orion
10 Адвокатское Бюро ЕПАМ
11 White Square
12 ALUMNI Partners
13 ELWI
14 Forward Legal
15 Asari Legal
Band 2
1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
2 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
3 Nextons
4 Дякин, Горцунян и Партнеры
5 Иванян и партнеры
6 BIRCH
7 Better Chance
8 Б1 – Консалт
9 Kept
10 АБ Вертикаль
11 INGVARR
12 STREAM
13 CLS
14 Delcredere
15 VK Partners
Band 3
1 МКА «Николаев и партнеры»
2 Пепеляев Групп
3 SEAMLESS Legal
4 Lidings
5 FTL Advisers
6 White Stone
7 Ковалев, Тугуши и партнеры
8 IPN Partners
9 Firm One
10 VEGAS LEX
11 Технологии Доверия
12 Arno Legal
13 SL Legal
14 ФБК Legal
15 Maxima Legal
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ: MID-MARKET
Band 1
1 Инфралекс
2 Orchards
3 Бюро адвокатов «Де-юре»
4 ASB Consulting Group
5 КИАП
6 BGP Litigation
7 PB Legal
8 Versus.legal
9 АБ «Парадигма» (Paradigma)
10 Amond & Smith Ltd
11 Tax Compliance
12 Линия Права
13 Андрей Городисский и партнеры
14 Деловые Решения и Технологии
15 Sudohod
Band 2
1 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
2 Адвокатское бюро Nordic Star
3 АБ «БРЕВИА»
4 Бартолиус
5 Лемчик, Крупский и Партнеры
6 NERRA
7 Orlova\Ermolenko
8 ЮСТ
9 Косенков и Суворов
10 China Window
11 UCL
12 Alphabet
13 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
14 АО «Реестр-Консалтинг»
15 Центральный округ
Band 3
1 ЭЛКО профи
2 BBNP
3 KnP Legal
4 Enforce Law Company
5 Marillion
6 RSP International
7 Вестсайд
8 ЕМПП
9 Intana
10 LCH Legal
11 Инвента Консалтинг
12 AB Lawyers
13 Адвокаты: Голенев и Партнёры
14 Афонин Божор и партнеры
15 Stellar Intel
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТИВОВ: HIGH-END
Band 1
1 LEVEL Legal Services
2 Orion
3 Pen & Paper
4 ELWI
5 VERBA LEGAL
6 Melling, Voitishkin & Partners
7 Адвокатское Бюро ЕПАМ
8 White Square
9 АЛРУД
10 Stonebridge Legal
11 Nextons
12 Дякин, Горцунян и Партнеры
13 Asari Legal
14 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
15 Better Chance
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТИВОВ: MID-MARKET
Band 1
1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
2 Инфралекс
3 PB Legal
4 Delcredere
5 CLS
6 FTL Arvisers
7 Maxima Legal
8 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
9 IPN Partners
10 Private.law Attorneys
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ
Band 1
1 Дякин, Горцунян и Партнеры
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
4 Orion
5 Asari Legal
6 Mansors
7 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
8 АЛРУД
9 LEVEL Legal Services
10 VERBA LEGAL
11 Stonebridge Legal
12 Melling, Voitishkin & Partners
13 ELWI
14 Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
15 ALUMNI Partners
Band 2
1 Denuo
2 КИАП
3 White Square
4 BELGRAVIA LAW
5 Forward Legal
6 Адвокатское бюро Nordic Star
7 Кульков, Колотилов и Покрышкин
8 BGP Litigation
9 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
10 Better Chance
11 Иванян и партнеры
12 INGVARR
13 Nextons
14 АБ «БРЕВИА»
15 SEAMLESS Legal
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Band 1
1 АЛРУД
2 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
3 Дякин, Горцунян и Партнеры
4 Asari Legal
5 Адвокатское Бюро ЕПАМ
6 Mansors
7 Orion
8 Pen & Paper
9 LEVEL Legal Services
10 VERBA LEGAL
11 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
12 Melling, Voitishkin & Partners
13 BGP Litigation
14 ALUMNI Partners
15 ELWI
Band 2
1 Stonebridge Legal
2 Nextons
3 Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm)
4 White Square
5 Иванян и партнеры
6 Кульков, Колотилов и Покрышкин
7 DT Legal
8 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
9 UCL
10 SL Legal
МОРСКОЕ ПРАВО
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 NAVICUS
3 Orion
4 Соколов, Маслов и Партнеры
5 КИАП
6 Denuo
7 BGP Litigation
8 White Square
9 Kislov.law
10 Юридическая фирма «Перегрина»
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ: HIGH-END
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Melling, Voitishkin & Partners
3 Nextons
4 Kept
5 Б1 – Консалт
6 TAXOLOGY
7 Пепеляев Групп
8 Tax Compliance
9 BGP Litigation
10 VERBA LEGAL
11 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
12 Бюро адвокатов «Де-юре»
13 Технологии Доверия
14 Деловые Решения и Технологии
15 ФБК Legal
Band 2
1 Рустам Курмаев и партнеры
2 Бартолиус
3 Косенков и Суворов
4 Five Stones Consulting
5 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ: MID-MARKET
Band 1
1 Лемчик, Крупский и Партнеры
2 АНП ЗЕНИТ
3 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
4 Orlova\Ermolenko
5 Иккерт и партнеры
6 STREAM
7 Intana
8 Гин и партнеры
9 ЮСТ
10 DS LAW
11 Архитектура Права
12 Каминский, Иванов и Партнёры
13 Адвокатское бюро «А2»
14 ЛЕГИКОН-ПРАВО
15 MKA RUBICON
Band 2
1 Налоговый бутик ADWIN
2 Бородин и Партнеры
3 R&Mdefence
4 Правовые и Бухгалтерские Услуги
5 Бюро налоговых споров
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ: HIGH-END
Band 1
1 Kept
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Melling, Voitishkin & Partners
4 Пепеляев Групп
5 Б1 – Консалт
6 АЛРУД
7 Деловые Решения и Технологии
8 Технологии Доверия
9 TAXOLOGY
10 Tax Compliance
11 Forward Legal
12 Nextons
13 ФБК Legal
14 VERBA LEGAL
15 Бюро адвокатов «Де-юре»
Band 2
1 Лемчик, Крупский и Партнеры
2 Orion
3 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
4 ALUMNI Partners
5 CLS
6 BIRCH
7 Firm One
8 FTL Advisers
9 Five Stones Consulting
10 IPN Partners
11 White Square
12 Косенков и Суворов
13 Иванян и партнеры
14 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
15 Amond & Smith Ltd
Band 3
1 Denuo
2 SEAMLESS Legal
3 VEGAS LEX
4 Ковалев, Тугуши и партнеры
5 Юков и партнеры
6 SL Legal
7 Maxima Legal
8 Иккерт и партнеры
9 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
10 DS Law
11 ALPINE Group
12 Intana
13 NSV Consulting
14 Guskov & Associates
15 LCH Legal
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ: MID-MARKET
Band 1
1 BGP Litigation
2 АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
3 ASB Consulting Group
4 Lidings
5 Emet Law Firm
6 Orlova\Ermolenko
7 Андрей Городисский и партнеры
8 Гин и партнеры
9 Arno Legal
10 КСК ГРУПП
11 INSIGHT advocates
12 АТ Юридическая фирма
13 ЛЕГИКОН-ПРАВО
14 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
15 Архитектура Права
Band 2
1 TAXBURO
2 Адвокатское бюро «А2»
3 Alphabet
4 UCL
5 K&P.Group
6 Marillion
7 China Window
8 Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
9 STREAM
10 ФЭО
11 Совет Лигал
12 Каминский, Иванов и Партнёры
13 R&Mdefence
14 Право Просто
15 Key Consulting Group
Band 3
1 Казаков и партнеры
2 SEAMLESS Legal
3 Клифф
4 MKA RUBICON
5 Бартолиус
6 Налоговый бутик ADWIN
7 КОМ-ЮНИТИ
8 СТРОЙКАПИТАЛ
9 АБ «Стиран, Сегал и партнеры» (SSP LEGAL)
10 Бородин и Партнеры
11 SCHNEIDER GROUP
12 Бычков, Волгина и партнеры
13 MAGENTA Legal
14 BLF Partners
15 Некрасов, Рудоманов и партнеры
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
СПОРЫ ИЗ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Band 1
1 Бюро адвокатов «Де-юре»
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 ЗАО «Сотби»
4 Ковалев, Тугуши и партнеры
5 Рустам Курмаев и партнеры
6 VERBA LEGAL
7 BGP Litigation
8 Регионсервис
9 Land Law Firm
10 АБ Вертикаль
11 Аснис и партнеры
12 Delcredere
13 Пепеляев Групп
14 КИАП
15 РИ-консалтинг
Band 2
1 Бартолиус
2 Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
3 STREAM
4 Аронов и партнеры
5 Адвокатское бюро «А2»
6 АБ «Парадигма» (Paradigma)
7 MKA RUBICON
8 Дубровская, Кузнецова и партнеры
9 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
10 KDZ&partners
11 ЮрТехКонсалт
12 Бендерский и партнеры
13 K&P.Group
14 Адвокаты и Бизнес
15 Versus.legal
Band 3
1 AKS Legal
2 ЮСТ
3 VINDER
4 Падва и Эпштейн
5 Kislov.law
6 ЛЕГИКОН-ПРАВО
7 МКА «ЮрСити»
8 Адвокатское бюро «МКП»
9 Московская Коллегия адвокатов «МАГНЕТАР»
10 Легес Бюро
11 КА «Минушкина и партнеры»
12 Центральный округ
13 AB Lawyers
14 NEVSKY IP Law
15 LEXORA
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
СПОРЫ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Аснис и партнеры
3 РИ-консалтинг
4 Рустам Курмаев и партнеры
5 Регионсервис
6 КИАП
7 Legal Principles
8 Казаков и партнеры
9 Дубровская, Кузнецова и партнеры
10 ССП-Консалт
РЫНКИ КАПИТАЛОВ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Stonebridge Legal
3 Asari Legal
4 Orion
5 ELWI
6 Melling, Voitishkin & Partners
7 LEVEL Legal Services
8 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
9 Дякин, Горцунян и Партнеры
10 Nextons
11 VERBA LEGAL
12 White Square
13 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
14 Lecap
15 Б1 – Консалт
Band 2
1 ФБК Legal
2 ВС Рынки Капитала
3 BGP Litigation
4 Линия права
5 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
6 АО «Реестр-Консалтинг»
7 Pro’SPECT Law Firm (АБ «Проспект»)
8 MAGENTA Legal
9 VK Partners
10 Stellar Intel
САНКЦИОННОЕ ПРАВО
Band 1
1 Asari Legal
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Pen&Paper
4 АЛРУД
5 Melling, Voitishkin & Partners
6 Orion
7 Дякин, Горцунян и Партнеры
8 ELWI
9 VERBA LEGAL
10 LEVEL Legal Services
11 White Square
12 ЛГС Юридические Услуги
13 Denuo
14 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
15 Регионсервис
Band 2
1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
2 Nextons
3 Stonebridge Legal
4 ALUMNI Partners
5 BGP Litigation
6 Инфралекс
7 АБ Вертикаль
8 Delcredere
9 BELGRAVIA LAW
10 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
11 Б1 – Консалт
12 Better Chance
13 Кульков, Колотилов и Покрышкин
14 BIRCH
15 ITSWM
Band 3
1 Orchards
2 Firm One
3 Kept
4 Пепеляев Групп
5 FTL Advisers
6 АБ «БРЕВИА»
7 Деловые Решения и Технологии
8 PB Legal
9 Технологии Доверия
10 ФБК Legal
11 Orlova\Ermolenko
12 SEAMLESS Legal
13 Versus.legal
14 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
15 White Stone
СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
СПОРЫ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА, РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА И НАСЛЕДУЕМЫХ АКТИВАХ
Band 1
1 Pen&Paper
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
4 BGP Litigation
5 Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
6 АБ Вертикаль
7 Аснис и партнеры
8 IPN Partners
9 Инфралекс
10 Бюро адвокатов «Де-юре»
11 Регионсервис
12 КИАП
13 VERBA LEGAL
14 LEVEL Legal Services
15 MKA RUBICON
Band 2
1 Казаков и партнеры
2 Ивановы и Партнеры
3 Maxima Legal
4 Гришин, Павлова и Партнеры
5 Андрей Городисский и партнеры
6 K&P.Group
7 Orlova\Ermolenko
8 Дубровская, Кузнецова и партнеры
9 ALPINE Group
10 АТ Юридическая фирма
11 ГК Лигал
12 STREAM
13 NSV Consulting
14 DS LAW
15 Д.Ямашев и партнеры
Band 3
1 ЮСТ
2 ЭЛКО профи
3 ЕМПП
4 Kislov.law
5 Легес Бюро
6 Key Consulting Group
7 ARFEMIDA law firm
8 SZP Law Boutique
9 АБ «Михальчик и партнеры ЮК»
10 Кафырова и партнеры
11 МКА «ЮрСити»
12 КА «Минушкина и партнеры»
13 Gate Legal
14 Центр Правосудия
15 Адвокатский кабинет Камалдинова В.В.
СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
СТРУКТУРИРОВАНИЕ НАСЛЕДУЕМЫХ АКТИВОВ
Band 1
1 Pen & Paper
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 АЛРУД
4 Инфралекс
5 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
6 FTL Advisers
7 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
8 Бюро адвокатов «Де-юре»
9 АБ Вертикаль
10 Аснис и партнеры
11 Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры
12 LEVEL Legal Services
13 Регионсервис
14 АНП ЗЕНИТ
15 Казаков и партнеры
Band 2
1 ITSWM
2 Б1 – Консалт
3 Maxima Legal
4 IPN Partners
5 Emet law firm
6 ГК ЛИГАЛ
7 КИАП
8 АБ «Стиран, Сегал и партнеры» (SSP LEGAL)
9 Андрей Городисский и партнеры
10 EQUAL LEGAL PARTNERS
11 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг
12 Gate Legal
13 SZP Law Boutique
14 АБ «Титов и партнеры»
15 Бычков, Волгина и партнеры
СТРАХОВОЕ ПРАВО
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 BFL | BENEFIT-Litigation
3 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
4 КИАП
5 Бюро адвокатов «Де-юре»
6 VERBA LEGAL
7 Melling, Voitishkin & Partners
8 BGP Litigation
9 SL Legal
10 LCI PARTNER
11 NAVICUS
12 Kislov.law
13 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
14 ССП-Консалт
15 AKS Legal
ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ТРУДОВОГО И МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Band 1
1 АЛРУД
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 BGP Litigation
4 ALUMNI Partners
5 VERBA LEGAL
6 Lidings
7 АБ Вертикаль
8 Melling, Voitishkin & Partners
9 Пепеляев Групп
10 Nordic Star
11 BIRCH
12 Ковалев, Тугуши и партнеры
13 Бюро адвокатов «Де-юре»
14 Качкин и Партнеры
15 Orchards
ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО И МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Band 1
1 АЛРУД
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Nextons
4 Melling, Voitishkin & Partners
5 BGP Litigation
6 ALUMNI Partners
7 VERBA LEGAL
8 BIRCH
9 Lidings
10 Иванян и партнеры
11 Инфралекс
12 АБ Вертикаль
13 Регионсервис
14 Андрей Городисский и партнеры
15 Бюро адвокатов «Де-юре»
Band 2
1 Б1 – Консалт
2 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
3 Пепеляев Групп
4 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
5 Stonebridge Legal
6 Технологии Доверия
7 КИАП
8 Orlova\Ermolenko
9 IPN Partners
10 BBNP
11 Arno Legal
12 Five Stones Consulting
13 SL Legal
14 AB Lawyers
15 КА «Минушкина и партнеры»
Band 3
1 Denuo
2 Деловые Решения и Технологии
3 ФБК Legal
4 SEAMLESS Legal
5 CLS
6 Alphabet
7 MKA RUBICON
8 Вестсайд
9 Качкин и Партнеры
10 АТ Юридическая фирма
11 ТРУД-ЮРИСТ
12 STREAM
13 ЮСТ
14 Skif Consulting
15 ФЭО
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Band 1
1 Коблев и партнеры
2 Адвокатское Бюро ЕПАМ
3 Criminal Defense Firm
4 Рустам Курмаев и партнеры
5 Регионсервис
6 Romanov & Partners Law Firm
7 Лобутев и партнеры
8 Аснис и партнеры
9 Бюро адвокатов «Де-юре»
10 Инфралекс
11 Melling, Voitishkin & Partners
12 Забейда и партнеры
13 Ковалев, Тугуши и партнеры
14 Адвокатское бюро MILL
15 Феоктистов и партнеры
Band 2
1 Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры
2 Бартолиус
3 KDZ&partners
4 VINDER
5 Савенков и партнеры
6 АБ «Михальчик и партнеры ЮК»
7 АБ «Глушков, Саенко и партнёры»
8 Бородин и Партнеры
9 LUMEN
10 R&M Defence
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Коблев и партнеры
3 Pen & Paper
4 Criminal Defense Firm
5 Рустам Курмаев и партнеры
6 Romanov & Partners Law Firm
7 РИ-консалтинг
8 Регионсервис
9 Забейда и партнеры
10 «Большаков, Челышева и партнеры»
11 Бюро адвокатов «Де-юре»
12 Аснис и партнеры
13 Сотби
14 АБ Вертикаль
15 Melling, Voitishkin & Partners
Band 2
1 Дякин, Горцунян и Партнеры
2 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
3 BGP Litigation
4 АЛРУД
5 Ковалев, Тугуши и партнеры
6 Лобутев и партнеры
7 Аронов и партнеры
8 КИАП
9 Инфралекс
10 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры
11 MKA RUBICON
12 Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры
13 Юков и партнеры
14 Адвокатское бюро MILL
15 VEGAS LEX
Band 3
1 LUMEN
2 VINDER
3 K&P.Group
4 АБ «Китсинг и партнеры»
5 STREAM
6 ЭЛКО профи
7 KDZ&partners
8 Адвокаты и Бизнес
9 ЕМПП
10 SZP Law Boutique
11 BIRCH
12 Адвокатское бюро «А2»
13 Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
14 МКА «Клинков, Пахомов и Партнеры»
15 Legal Group NOVATOR
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА / FINTECH
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 ALUMNI Partners
3 Юридическая компания «ЭБР»
4 Digital & Analogue Partners
5 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
6 Melling, Voitishkin & Partners
7 АЛРУД
8 Косенков и Суворов
9 VERBA LEGAL
10 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры
11 Comply
12 LEVEL Legal Services
13 Firm One
14 Б1 – Консалт
15 ASB Consulting Group
Band 2
1 АНП ЗЕНИТ
2 Denuo
3 Asari Legal
4 BGP Litigation
5 BIRCH
6 Delcredere
7 GMT Legal
8 SL Legal
9 TAXOLOGY
10 Пепеляев Групп
11 IPN Partners
12 Лемчик, Крупский и Партнеры
13 Линия права
14 LCH Legal
15 Зарцын и партнеры
Band 3
1 INGVARR
2 ФБК Legal
3 Emet Law Firm
4 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
5 White Stone
6 INTELLECT (ИНТЕЛЛЕКТ)
7 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры
8 Московская коллегия адвокатов «ГРАД»
9 Афонин Божор и партнеры
10 Gate Legal
11 VK Partners
12 Совет Лигал
13 Бычков, Волгина и партнеры
14 Право Просто
15 Право Закон Порядок
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 Orchards
3 Zharov Group
4 Kept
5 Пепеляев Групп
6 Регионсервис
7 LEVEL Legal Services
8 VERBA LEGAL
9 Versus.legal
10 VEGAS LEX
11 BIRCH
12 P&P Unity
13 Б1-Консалт
14 Бартолиус
15 O2 Consulting (О2 Консалтинг)
Band 2
1 Казаков и партнеры
2 Рустам Курмаев и партнеры
3 SL Legal
4 Kislov.law
5 Инвента Консалтинг
GR / НОРМОТВОРЧЕСТВО
Band 1
1 Адвокатское Бюро ЕПАМ
2 VERBA LEGAL
3 Юридическая компания «ЭБР»
4 Baikal Lobridge
5 Kesarev

