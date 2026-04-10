Лучшие юридические практики: федеральный рейтинг

АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: HIGH-END Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 АЛРУД 3 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 4 VERBA LEGAL 5 Рустам Курмаев и партнеры 6 Дякин, Горцунян и Партнеры 7 Forward Legal 8 Asari Legal 9 Delcredere 10 LEVEL Legal Services 11 АБ Вертикаль 12 Регионсервис 13 Melling, Voitishkin & Partners 14 BGP Litigation 15 Orchards Band 2 1 ALUMNI Partners 2 Ковалев, Тугуши и партнеры 3 Кульков, Колотилов и Покрышкин 4 ELWI 5 BIRCH 6 Nextons 7 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 8 КИАП 9 Иванян и партнеры 10 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры 11 VEGAS LEX 12 PB Legal 13 Artegra 14 Better Chance 15 Denuo Band 3 1 ЮКО 2 Юридическая группа «Пилот» 3 CLS 4 Бартолиус 5 ФБК Legal 6 Пепеляев Групп 7 Аронов и партнеры 8 Briefcase Law Office 9 АБ «Парадигма» (Paradigma) 10 MALGORA Group 11 Аснис и партнеры 12 ProLegals 13 Orlova\Ermolenko 14 Юстина 15 Юридическое бюро «ОЛИМП» АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: MID-MARKET Band 1 1 Бюро адвокатов «Де-юре» 2 Pen & Paper 3 Сотби 4 Инфралекс 5 ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ 6 A.T.Legal 7 Линия Права 8 K&P.Group 9 BFL | Арбитраж.ру 10 РИ-консалтинг 11 KDZ&partners 12 Kislov.law 13 Alphabet 14 Land Law Firm 15 NERRA Band 2 1 STREAM 2 Лемчик, Крупский и Партнеры 3 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 4 МКА «Николаев и партнеры» 5 Адвокаты: Голенев и Партнёры 6 ЭЛКО профи 7 Versus.legal 8 МКА «ЮПБ» 9 Lidings 10 Гуричев, Малинин и партнеры 11 Косенков и Суворов 12 RSP International 13 Юридическое агентство «Правый берег» 14 INSIGHT advocates 15 SEAMLESS Legal Band 3 1 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 2 СТРОЙКАПИТАЛ 3 ЕМПП 4 Бендерский и партнеры 5 DS Law 6 AKS Legal 7 Адвокаты и Бизнес 8 АТ Юридическая фирма 9 Московская коллегия адвокатов «ГРАД» 10 ЛЕГИКОН-ПРАВО 11 NEVSKY IP Law 12 Легес Бюро 13 МКА «Мовсесян и партнеры» 14 Надмитов, Иванов и партнеры 15 Юрлов и Партнеры АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ: HIGH-END Band 1 1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Forward Legal 4 Pen & Paper 5 VERBA LEGAL 6 АЛРУД 7 АБ Вертикаль 8 Бюро адвокатов «Де-юре» 9 Регионсервис 10 Orchards 11 Delcredere 12 КИАП 13 PB Legal 14 Бартолиус 15 VINDER АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ: MID-MARKET Band 1 1 Инфралекс 2 АНП ЗЕНИТ 3 Пепеляев Групп 4 АБ «Парадигма» (Paradigma) 5 ЮСТ 6 Legal Principles 7 CLS 8 АТ Юридическая фирма 9 РИ-консалтинг 10 ЭЛКО профи 11 Бородин и Партнеры 12 Адвокатское бюро «А2» 13 ЕМПП 14 RSP International 15 TAXBURO АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 ALUMNI Partners 3 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 4 VERBA LEGAL 5 Melling, Voitishkin & Partners 6 Asari Legal 7 Kulik & Partners Law.Economics 8 Antitrust Advisory 9 Инфралекс 10 Delcredere 11 BGP Litigation 12 SEAMLESS Legal 13 Рустам Курмаев и партнеры 14 Orchards 15 CLS Band 2 1 Lidings 2 Artegra 3 Линия Права 4 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры 5 ЕМПП АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ Band 1 1 АЛРУД 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 ALUMNI Partners 4 Melling, Voitishkin & Partners 5 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 6 Nextons 7 VERBA LEGAL 8 Stonebridge Legal 9 Denuo 10 Asari Legal 11 Kulik & Partners Law.Economics 12 Delcredere 13 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 14 Better Chance 15 КИАП Band 2 1 BGP Litigation 2 Инфралекс 3 Antitrust Advisory 4 BIRCH 5 Firm One 6 Kept 7 SEAMLESS Legal 8 VEGAS LEX 9 White Square 10 Б1 – Консалт 11 Orchards 12 Пепеляев Групп 13 CLS 14 Рустам Курмаев и партнеры 15 Artegra Band 3 1 Arno Legal 2 BBNP 3 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры 4 Центральный округ 5 ЮСТ БАНКРОТСТВО БАНКРОТСТВО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Band 1 1 LEVEL Legal Services 2 Ковалев, Тугуши и партнеры 3 АНП ЗЕНИТ 4 Бюро адвокатов «Де-юре» 5 Юков и партнеры 6 Стрижак и партнеры 7 Бендерский и партнеры 8 Линия Права 9 Delcredere 10 Адвокаты: Голенев и Партнёры БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: HIGH-END Band 1 1 Сотби 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Авангард Права 4 Ковалев, Тугуши и партнеры 5 BGP Litigation 6 Рустам Курмаев и партнеры 7 АЛРУД 8 VERBA LEGAL 9 Melling, Voitishkin & Partners 10 Бюро адвокатов «Де-юре» 11 LEVEL Legal Services 12 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 13 Forward Legal 14 АБ Вертикаль 15 Регионсервис Band 2 1 Дякин, Горцунян и Партнеры 2 Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры» 3 УК «ПОМОЩЬ» 4 Юков и партнеры 5 Инфралекс 6 Казаков и партнеры 7 ЮРЭНЕРГОКОНСАЛТ 8 Nextons 9 Пепеляев Групп 10 VEGAS LEX 11 SAVINA LEGAL 12 Delcredere 13 A.T.Legal 14 STREAM 15 ЮКО Band 3 1 Юридическая группа «Пилот» 2 Бартолиус 3 ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ 4 АО «РискИнвест» 5 INGVARR 6 Kislov.law 7 Адвокаты: Голенев и Партнёры 8 МАЛЬГОРА Групп 9 Intana 10 Линия Права 11 Maxima Legal 12 PB Legal 13 ЮР-ПРОЕКТ 14 Андрей Городисский и партнеры 15 Плешаков, Ушкалов и партнеры БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: MID-MARKET Band 1 1 Orchards 2 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры 3 ALUMNI Partners 4 КИАП 5 BFL | Арбитраж.ру 6 Бендерский и партнеры 7 Технологии Доверия 8 INSIGHT advocates 9 Лемчик, Крупский и Партнеры 10 Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры 11 K&P.Group 12 Legal Group NOVATOR 13 NERRA 14 ЮрТехКонсалт 15 Enforce Law Company Band 2 1 EQUAL LEGAL PARTNERS 2 Афонин, Божор и партнеры 3 ЮР-СТАТУС 4 Хренов и партнеры 5 Бубликов и партнеры 6 Центральный округ 7 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 8 Юридическое агентство «Правый берег» 9 АБ «Парадигма» (Paradigma) 10 ЭЛКО профи 11 Orlova\Ermolenko 12 Sudohod 13 Адвокаты и бизнес 14 VINDER 15 UNIO law firm Band 3 1 Падва и Эпштейн 2 Адвокатское бюро «А2» 3 СТРОЙКАПИТАЛ 4 Юстина 5 Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm) 6 Impact Legal 7 RSP Partners 8 Московская коллегия адвокатов «ГРАД» 9 АНВИ Консалтинг 10 Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры 11 ЮСТ 12 Аронов и партнеры 13 Legal One 14 Gate.Legal 15 АБ «Глушков, Саенко и партнёры» БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Band 1 1 Бюро адвокатов «Де-юре» 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Сотби 4 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 5 АЛРУД 6 Ковалев, Тугуши и партнеры 7 Инфралекс 8 Дякин, Горцунян и Партнеры 9 Рустам Курмаев и партнеры 10 Независимая юридическая группа «Стрижак и Партнеры» 11 ЮКО 12 Delcredere 13 АБ Вертикаль 14 Аснис и партнеры 15 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры Band 2 1 Nextons 2 Линия Права 3 INSIGHT advocates 4 ЭЛКО профи 5 Андрей Городисский и партнеры 6 NERRA 7 Intana 8 Бородин и Партнеры 9 ЮрТехКонсалт 10 Юрлов и партнеры 11 H2BO GROUP 12 АБ «Глушков, Саенко и партнёры» 13 Московская коллегия адвокатов «ГРАД» 14 IMPACT LEGAL 15 Замалаев, Стороженко и партнеры ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Б1 – Консалт 3 Nextons 4 АЛРУД 5 Melling, Voitishkin & Partners 6 VERBA LEGAL 7 Kept 8 ALUMNI Partners 9 Пепеляев Групп 10 РИ-консалтинг 11 BIRCH 12 Versus.legal 13 Denuo 14 Регионсервис 15 Бюро адвокатов «Де-юре» Band 2 1 China Window 2 BGP Litigation 3 ФБК Legal 4 Технологии Доверия 5 Деловые Решения и Технологии 6 CLS 7 SL Legal 8 Центральный округ 9 ЛГС Юридические Услуги 10 LEXORA ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Band 1 1 Asari Legal 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 АЛРУД 4 Б1 – Консалт 5 Melling, Voitishkin & Partners 6 ФБК Legal 7 Better Chance 8 Denuo 9 ALUMNI Partners 10 BGP Litigation 11 ЛГС Юридические Услуги 12 FTL Advisers 13 Технологии Доверия 14 Деловые Решения и Технологии 15 INGVARR Band 2 1 Kept 2 Nextons 3 VERBA LEGAL 4 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 5 Пепеляев Групп 6 Лемчик, Крупский и Партнеры 7 BIRCH 8 Versus.legal 9 CLS 10 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 11 Orlova\Ermolenko 12 SEAMLESS Legal 13 SL Legal 14 Вестсайд 15 ЮСТ Band 3 1 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 2 Quattor Advisory 3 MAGENTA Legal 4 Московская коллегия адвокатов «ГРАД» 5 Бычков, Волгина и партнеры ГЧП / ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Better Chance 3 VERBA LEGAL 4 Nextons 5 Melling, Voitishkin & Partners 6 Stonebridge Legal 7 Denuo 8 ELWI 9 Versus.legal 10 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 11 ALUMNI Partners 12 Б1 – Консалт 13 Регионсервис 14 Линия Права 15 Качкин и партнеры Band 2 1 VEGAS LEX 2 Kept 3 LEVEL Legal Services 4 Дякин, Горцунян и Партнеры 5 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 6 Иванян и партнеры 7 ЮСТ 8 Технологии Доверия 9 CLS 10 Юков и партнеры 11 You & Partners 12 P&P Unity 13 ЮКО 14 BLF Partners 15 RSP Partners ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ Band 1 1 АЛРУД 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Denuo 4 Melling, Voitishkin & Partners 5 Городисский и Партнеры 6 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 7 BIRCH 8 VERBA LEGAL 9 Comply 10 Юридическая компания «ЭБР» 11 Б1 – Консалт 12 Kept 13 SL Legal 14 Б-152 15 Ermolina & Partners Band 2 1 BGP Litigation 2 Seven Hills Legal 3 Firm One 4 Пепеляев Групп 5 Иванян и партнеры 6 CLS 7 Lidings 8 Alphabet 9 Деловые Решения и Технологии 10 SEAMLESS Legal 11 Arno Legal 12 Lukash & Partners 13 Digital & Analogue Partners 14 Центральный округ 15 Orlova\Ermolenko ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Band 1 1 Melling, Voitishkin & Partners 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 АЛРУД 4 Городисский и Партнеры 5 Seven Hills Legal 6 Forward Legal 7 Зуйков и партнеры 8 VERBA LEGAL 9 ООО «ППФ «ЮС» 10 BFL | PATENTUS 11 ALUMNI Partners 12 Lidings 13 BIRCH 14 Косенков и Суворов 15 Ermolina & Partners Band 2 1 «ВАШ ПАТЕНТ» 2 BGP Litigation 3 Пепеляев Групп 4 Nextons 5 Semenov & Pevzner 6 Comply 7 Denuo 8 Firm One 9 Рустам Курмаев и партнеры 10 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры 11 Versus.legal 12 Правовая группа «Интеллектуальная собственность» 13 Arno Legal 14 АО «Реестр-Консалтинг» 15 Nevsky IP Law Band 3 1 Лемчик, Крупский и Партнеры 2 ЮСТ 3 Адвокатское бюро Nordic Star 4 Интеллектуальный капитал 5 MAGENTA Legal 6 Афонин Божор и партнеры 7 Московская коллегия адвокатов «ГРАД» 8 Юридическая фирма «Паритет» 9 Совет Лигал 10 Институт Инноваций и Права ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАВУ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Band 1 1 Melling, Voitishkin & Partners 2 Городисский и Партнеры 3 Адвокатское Бюро ЕПАМ 4 Nextons 5 Б1 – Консалт 6 ВАШ ПАТЕНТ 7 ALUMNI Partners 8 BFL | PATENTUS 9 Seven Hills Legal 10 BGP Litigation 11 VERBA LEGAL 12 Versus.legal 13 АЛРУД 14 LEVEL Legal Services 15 Регионсервис Band 2 1 Зуйков и партнеры 2 Semenov & Pevzner 3 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 4 Kept 5 Пепеляев Групп 6 Юридическая компания «ЭБР» 7 АБ Вертикаль 8 Lidings 9 ООО «ППФ «ЮС» 10 Ermolina & Partners 11 Orchards 12 White Square 13 BIRCH 14 Косенков и Суворов 15 Digital & Analogue Partners Band 3 1 Comply 2 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 3 Delcredere 4 Denuo 5 Firm One 6 ЮСТ 7 Maxima Legal 8 Лемчик, Крупский и Партнеры 9 CLS 10 Рустам Курмаев и партнеры 11 Arno Legal 12 Адвокатское бюро Nordic Star 13 ASB Consulting Group 14 Андрей Городисский и партнеры 15 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры Band 4 1 Деловые Решения и Технологии 2 SL Legal 3 STREAM 4 ЭЛКО профи 5 Lumieres Legal 6 LCH Legal 7 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 8 BKMP LEGAL 9 MAGENTA Legal 10 Московская коллегия адвокатов «ГРАД» 11 Афонин Божор и партнеры 12 Alphabet 13 Мосрегистратор 14 Патент Лаб 15 Гардиум КОМПЛАЕНС Band 1 1 АЛРУД 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Asari Legal 4 Melling, Voitishkin & Partners 5 Pen & Paper 6 Дякин, Горцунян и Партнеры 7 ELWI 8 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 9 LEVEL Legal Services 10 Nextons 11 Б1 – Консалт 12 КИАП 13 Stonebridge Legal 14 White Square 15 Comply Band 2 1 Amond & Smith Ltd 2 Инфралекс 3 Denuo 4 Лемчик, Крупский и Партнеры 5 FTL Advisers 6 Delcredere 7 Seven Hills Legal 8 Firm One 9 Alphabet 10 Деловые Решения и Технологии 11 Maxima Legal 12 Emet Law Firm 13 IPN Partners 14 Казаков и партнеры 15 Вестсайд Band 3 1 Бартолиус 2 Guskov & Associates 3 Gate Legal 4 ALPINE Group 5 Kislov.law 6 Skif Consulting 7 ProLegals 8 Digital & Analogue Partners 9 AB Lawyers 10 NSV Consulting КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ: HIGH-END Band 1 1 Denuo 2 VERBA LEGAL 3 Melling, Voitishkin & Partners 4 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 5 ЛГС Юридические Услуги 6 Stonebridge Legal 7 АЛРУД 8 LEVEL Legal Services 9 Orion 10 Адвокатское Бюро ЕПАМ 11 White Square 12 ALUMNI Partners 13 ELWI 14 Forward Legal 15 Asari Legal Band 2 1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 2 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 3 Nextons 4 Дякин, Горцунян и Партнеры 5 Иванян и партнеры 6 BIRCH 7 Better Chance 8 Б1 – Консалт 9 Kept 10 АБ Вертикаль 11 INGVARR 12 STREAM 13 CLS 14 Delcredere 15 VK Partners Band 3 1 МКА «Николаев и партнеры» 2 Пепеляев Групп 3 SEAMLESS Legal 4 Lidings 5 FTL Advisers 6 White Stone 7 Ковалев, Тугуши и партнеры 8 IPN Partners 9 Firm One 10 VEGAS LEX 11 Технологии Доверия 12 Arno Legal 13 SL Legal 14 ФБК Legal 15 Maxima Legal КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ: MID-MARKET Band 1 1 Инфралекс 2 Orchards 3 Бюро адвокатов «Де-юре» 4 ASB Consulting Group 5 КИАП 6 BGP Litigation 7 PB Legal 8 Versus.legal 9 АБ «Парадигма» (Paradigma) 10 Amond & Smith Ltd 11 Tax Compliance 12 Линия Права 13 Андрей Городисский и партнеры 14 Деловые Решения и Технологии 15 Sudohod Band 2 1 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 2 Адвокатское бюро Nordic Star 3 АБ «БРЕВИА» 4 Бартолиус 5 Лемчик, Крупский и Партнеры 6 NERRA 7 Orlova\Ermolenko 8 ЮСТ 9 Косенков и Суворов 10 China Window 11 UCL 12 Alphabet 13 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 14 АО «Реестр-Консалтинг» 15 Центральный округ Band 3 1 ЭЛКО профи 2 BBNP 3 KnP Legal 4 Enforce Law Company 5 Marillion 6 RSP International 7 Вестсайд 8 ЕМПП 9 Intana 10 LCH Legal 11 Инвента Консалтинг 12 AB Lawyers 13 Адвокаты: Голенев и Партнёры 14 Афонин Божор и партнеры 15 Stellar Intel КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТИВОВ: HIGH-END Band 1 1 LEVEL Legal Services 2 Orion 3 Pen & Paper 4 ELWI 5 VERBA LEGAL 6 Melling, Voitishkin & Partners 7 Адвокатское Бюро ЕПАМ 8 White Square 9 АЛРУД 10 Stonebridge Legal 11 Nextons 12 Дякин, Горцунян и Партнеры 13 Asari Legal 14 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 15 Better Chance КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТИВОВ: MID-MARKET Band 1 1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 2 Инфралекс 3 PB Legal 4 Delcredere 5 CLS 6 FTL Arvisers 7 Maxima Legal 8 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 9 IPN Partners 10 Private.law Attorneys МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ Band 1 1 Дякин, Горцунян и Партнеры 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 4 Orion 5 Asari Legal 6 Mansors 7 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 8 АЛРУД 9 LEVEL Legal Services 10 VERBA LEGAL 11 Stonebridge Legal 12 Melling, Voitishkin & Partners 13 ELWI 14 Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm) 15 ALUMNI Partners Band 2 1 Denuo 2 КИАП 3 White Square 4 BELGRAVIA LAW 5 Forward Legal 6 Адвокатское бюро Nordic Star 7 Кульков, Колотилов и Покрышкин 8 BGP Litigation 9 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 10 Better Chance 11 Иванян и партнеры 12 INGVARR 13 Nextons 14 АБ «БРЕВИА» 15 SEAMLESS Legal МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА Band 1 1 АЛРУД 2 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 3 Дякин, Горцунян и Партнеры 4 Asari Legal 5 Адвокатское Бюро ЕПАМ 6 Mansors 7 Orion 8 Pen & Paper 9 LEVEL Legal Services 10 VERBA LEGAL 11 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 12 Melling, Voitishkin & Partners 13 BGP Litigation 14 ALUMNI Partners 15 ELWI Band 2 1 Stonebridge Legal 2 Nextons 3 Адвокатское Бюро «В Лоерс» (VLawyers Law Firm) 4 White Square 5 Иванян и партнеры 6 Кульков, Колотилов и Покрышкин 7 DT Legal 8 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 9 UCL 10 SL Legal МОРСКОЕ ПРАВО Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 NAVICUS 3 Orion 4 Соколов, Маслов и Партнеры 5 КИАП 6 Denuo 7 BGP Litigation 8 White Square 9 Kislov.law 10 Юридическая фирма «Перегрина» НАЛОГОВОЕ ПРАВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ: HIGH-END Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Melling, Voitishkin & Partners 3 Nextons 4 Kept 5 Б1 – Консалт 6 TAXOLOGY 7 Пепеляев Групп 8 Tax Compliance 9 BGP Litigation 10 VERBA LEGAL 11 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 12 Бюро адвокатов «Де-юре» 13 Технологии Доверия 14 Деловые Решения и Технологии 15 ФБК Legal Band 2 1 Рустам Курмаев и партнеры 2 Бартолиус 3 Косенков и Суворов 4 Five Stones Consulting 5 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры НАЛОГОВОЕ ПРАВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ: MID-MARKET Band 1 1 Лемчик, Крупский и Партнеры 2 АНП ЗЕНИТ 3 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры 4 Orlova\Ermolenko 5 Иккерт и партнеры 6 STREAM 7 Intana 8 Гин и партнеры 9 ЮСТ 10 DS LAW 11 Архитектура Права 12 Каминский, Иванов и Партнёры 13 Адвокатское бюро «А2» 14 ЛЕГИКОН-ПРАВО 15 MKA RUBICON Band 2 1 Налоговый бутик ADWIN 2 Бородин и Партнеры 3 R&Mdefence 4 Правовые и Бухгалтерские Услуги 5 Бюро налоговых споров НАЛОГОВОЕ ПРАВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ: HIGH-END Band 1 1 Kept 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Melling, Voitishkin & Partners 4 Пепеляев Групп 5 Б1 – Консалт 6 АЛРУД 7 Деловые Решения и Технологии 8 Технологии Доверия 9 TAXOLOGY 10 Tax Compliance 11 Forward Legal 12 Nextons 13 ФБК Legal 14 VERBA LEGAL 15 Бюро адвокатов «Де-юре» Band 2 1 Лемчик, Крупский и Партнеры 2 Orion 3 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 4 ALUMNI Partners 5 CLS 6 BIRCH 7 Firm One 8 FTL Advisers 9 Five Stones Consulting 10 IPN Partners 11 White Square 12 Косенков и Суворов 13 Иванян и партнеры 14 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры 15 Amond & Smith Ltd Band 3 1 Denuo 2 SEAMLESS Legal 3 VEGAS LEX 4 Ковалев, Тугуши и партнеры 5 Юков и партнеры 6 SL Legal 7 Maxima Legal 8 Иккерт и партнеры 9 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» 10 DS Law 11 ALPINE Group 12 Intana 13 NSV Consulting 14 Guskov & Associates 15 LCH Legal НАЛОГОВОЕ ПРАВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ: MID-MARKET Band 1 1 BGP Litigation 2 АЛЬТХАУС (ALTHAUS) 3 ASB Consulting Group 4 Lidings 5 Emet Law Firm 6 Orlova\Ermolenko 7 Андрей Городисский и партнеры 8 Гин и партнеры 9 Arno Legal 10 КСК ГРУПП 11 INSIGHT advocates 12 АТ Юридическая фирма 13 ЛЕГИКОН-ПРАВО 14 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 15 Архитектура Права Band 2 1 TAXBURO 2 Адвокатское бюро «А2» 3 Alphabet 4 UCL 5 K&P.Group 6 Marillion 7 China Window 8 Московская коллегия адвокатов «ГРАД» 9 STREAM 10 ФЭО 11 Совет Лигал 12 Каминский, Иванов и Партнёры 13 R&Mdefence 14 Право Просто 15 Key Consulting Group Band 3 1 Казаков и партнеры 2 SEAMLESS Legal 3 Клифф 4 MKA RUBICON 5 Бартолиус 6 Налоговый бутик ADWIN 7 КОМ-ЮНИТИ 8 СТРОЙКАПИТАЛ 9 АБ «Стиран, Сегал и партнеры» (SSP LEGAL) 10 Бородин и Партнеры 11 SCHNEIDER GROUP 12 Бычков, Волгина и партнеры 13 MAGENTA Legal 14 BLF Partners 15 Некрасов, Рудоманов и партнеры РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ СПОРЫ ИЗ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ Band 1 1 Бюро адвокатов «Де-юре» 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 ЗАО «Сотби» 4 Ковалев, Тугуши и партнеры 5 Рустам Курмаев и партнеры 6 VERBA LEGAL 7 BGP Litigation 8 Регионсервис 9 Land Law Firm 10 АБ Вертикаль 11 Аснис и партнеры 12 Delcredere 13 Пепеляев Групп 14 КИАП 15 РИ-консалтинг Band 2 1 Бартолиус 2 Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры 3 STREAM 4 Аронов и партнеры 5 Адвокатское бюро «А2» 6 АБ «Парадигма» (Paradigma) 7 MKA RUBICON 8 Дубровская, Кузнецова и партнеры 9 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 10 KDZ&partners 11 ЮрТехКонсалт 12 Бендерский и партнеры 13 K&P.Group 14 Адвокаты и Бизнес 15 Versus.legal Band 3 1 AKS Legal 2 ЮСТ 3 VINDER 4 Падва и Эпштейн 5 Kislov.law 6 ЛЕГИКОН-ПРАВО 7 МКА «ЮрСити» 8 Адвокатское бюро «МКП» 9 Московская Коллегия адвокатов «МАГНЕТАР» 10 Легес Бюро 11 КА «Минушкина и партнеры» 12 Центральный округ 13 AB Lawyers 14 NEVSKY IP Law 15 LEXORA РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ СПОРЫ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Аснис и партнеры 3 РИ-консалтинг 4 Рустам Курмаев и партнеры 5 Регионсервис 6 КИАП 7 Legal Principles 8 Казаков и партнеры 9 Дубровская, Кузнецова и партнеры 10 ССП-Консалт РЫНКИ КАПИТАЛОВ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Stonebridge Legal 3 Asari Legal 4 Orion 5 ELWI 6 Melling, Voitishkin & Partners 7 LEVEL Legal Services 8 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 9 Дякин, Горцунян и Партнеры 10 Nextons 11 VERBA LEGAL 12 White Square 13 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 14 Lecap 15 Б1 – Консалт Band 2 1 ФБК Legal 2 ВС Рынки Капитала 3 BGP Litigation 4 Линия права 5 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 6 АО «Реестр-Консалтинг» 7 Pro’SPECT Law Firm (АБ «Проспект») 8 MAGENTA Legal 9 VK Partners 10 Stellar Intel САНКЦИОННОЕ ПРАВО Band 1 1 Asari Legal 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Pen&Paper 4 АЛРУД 5 Melling, Voitishkin & Partners 6 Orion 7 Дякин, Горцунян и Партнеры 8 ELWI 9 VERBA LEGAL 10 LEVEL Legal Services 11 White Square 12 ЛГС Юридические Услуги 13 Denuo 14 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 15 Регионсервис Band 2 1 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 2 Nextons 3 Stonebridge Legal 4 ALUMNI Partners 5 BGP Litigation 6 Инфралекс 7 АБ Вертикаль 8 Delcredere 9 BELGRAVIA LAW 10 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 11 Б1 – Консалт 12 Better Chance 13 Кульков, Колотилов и Покрышкин 14 BIRCH 15 ITSWM Band 3 1 Orchards 2 Firm One 3 Kept 4 Пепеляев Групп 5 FTL Advisers 6 АБ «БРЕВИА» 7 Деловые Решения и Технологии 8 PB Legal 9 Технологии Доверия 10 ФБК Legal 11 Orlova\Ermolenko 12 SEAMLESS Legal 13 Versus.legal 14 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 15 White Stone СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО СПОРЫ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА, РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА И НАСЛЕДУЕМЫХ АКТИВАХ Band 1 1 Pen&Paper 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 4 BGP Litigation 5 Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры 6 АБ Вертикаль 7 Аснис и партнеры 8 IPN Partners 9 Инфралекс 10 Бюро адвокатов «Де-юре» 11 Регионсервис 12 КИАП 13 VERBA LEGAL 14 LEVEL Legal Services 15 MKA RUBICON Band 2 1 Казаков и партнеры 2 Ивановы и Партнеры 3 Maxima Legal 4 Гришин, Павлова и Партнеры 5 Андрей Городисский и партнеры 6 K&P.Group 7 Orlova\Ermolenko 8 Дубровская, Кузнецова и партнеры 9 ALPINE Group 10 АТ Юридическая фирма 11 ГК Лигал 12 STREAM 13 NSV Consulting 14 DS LAW 15 Д.Ямашев и партнеры Band 3 1 ЮСТ 2 ЭЛКО профи 3 ЕМПП 4 Kislov.law 5 Легес Бюро 6 Key Consulting Group 7 ARFEMIDA law firm 8 SZP Law Boutique 9 АБ «Михальчик и партнеры ЮК» 10 Кафырова и партнеры 11 МКА «ЮрСити» 12 КА «Минушкина и партнеры» 13 Gate Legal 14 Центр Правосудия 15 Адвокатский кабинет Камалдинова В.В. СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО СТРУКТУРИРОВАНИЕ НАСЛЕДУЕМЫХ АКТИВОВ Band 1 1 Pen & Paper 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 АЛРУД 4 Инфралекс 5 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 6 FTL Advisers 7 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 8 Бюро адвокатов «Де-юре» 9 АБ Вертикаль 10 Аснис и партнеры 11 Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры 12 LEVEL Legal Services 13 Регионсервис 14 АНП ЗЕНИТ 15 Казаков и партнеры Band 2 1 ITSWM 2 Б1 – Консалт 3 Maxima Legal 4 IPN Partners 5 Emet law firm 6 ГК ЛИГАЛ 7 КИАП 8 АБ «Стиран, Сегал и партнеры» (SSP LEGAL) 9 Андрей Городисский и партнеры 10 EQUAL LEGAL PARTNERS 11 ЦПО ГРУПП Юридический консалтинг 12 Gate Legal 13 SZP Law Boutique 14 АБ «Титов и партнеры» 15 Бычков, Волгина и партнеры СТРАХОВОЕ ПРАВО Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 BFL | BENEFIT-Litigation 3 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 4 КИАП 5 Бюро адвокатов «Де-юре» 6 VERBA LEGAL 7 Melling, Voitishkin & Partners 8 BGP Litigation 9 SL Legal 10 LCI PARTNER 11 NAVICUS 12 Kislov.law 13 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры 14 ССП-Консалт 15 AKS Legal ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ТРУДОВОГО И МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Band 1 1 АЛРУД 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 BGP Litigation 4 ALUMNI Partners 5 VERBA LEGAL 6 Lidings 7 АБ Вертикаль 8 Melling, Voitishkin & Partners 9 Пепеляев Групп 10 Nordic Star 11 BIRCH 12 Ковалев, Тугуши и партнеры 13 Бюро адвокатов «Де-юре» 14 Качкин и Партнеры 15 Orchards ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО И МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Band 1 1 АЛРУД 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Nextons 4 Melling, Voitishkin & Partners 5 BGP Litigation 6 ALUMNI Partners 7 VERBA LEGAL 8 BIRCH 9 Lidings 10 Иванян и партнеры 11 Инфралекс 12 АБ Вертикаль 13 Регионсервис 14 Андрей Городисский и партнеры 15 Бюро адвокатов «Де-юре» Band 2 1 Б1 – Консалт 2 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 3 Пепеляев Групп 4 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 5 Stonebridge Legal 6 Технологии Доверия 7 КИАП 8 Orlova\Ermolenko 9 IPN Partners 10 BBNP 11 Arno Legal 12 Five Stones Consulting 13 SL Legal 14 AB Lawyers 15 КА «Минушкина и партнеры» Band 3 1 Denuo 2 Деловые Решения и Технологии 3 ФБК Legal 4 SEAMLESS Legal 5 CLS 6 Alphabet 7 MKA RUBICON 8 Вестсайд 9 Качкин и Партнеры 10 АТ Юридическая фирма 11 ТРУД-ЮРИСТ 12 STREAM 13 ЮСТ 14 Skif Consulting 15 ФЭО УГОЛОВНОЕ ПРАВО ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Band 1 1 Коблев и партнеры 2 Адвокатское Бюро ЕПАМ 3 Criminal Defense Firm 4 Рустам Курмаев и партнеры 5 Регионсервис 6 Romanov & Partners Law Firm 7 Лобутев и партнеры 8 Аснис и партнеры 9 Бюро адвокатов «Де-юре» 10 Инфралекс 11 Melling, Voitishkin & Partners 12 Забейда и партнеры 13 Ковалев, Тугуши и партнеры 14 Адвокатское бюро MILL 15 Феоктистов и партнеры Band 2 1 Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры 2 Бартолиус 3 KDZ&partners 4 VINDER 5 Савенков и партнеры 6 АБ «Михальчик и партнеры ЮК» 7 АБ «Глушков, Саенко и партнёры» 8 Бородин и Партнеры 9 LUMEN 10 R&M Defence УГОЛОВНОЕ ПРАВО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Коблев и партнеры 3 Pen & Paper 4 Criminal Defense Firm 5 Рустам Курмаев и партнеры 6 Romanov & Partners Law Firm 7 РИ-консалтинг 8 Регионсервис 9 Забейда и партнеры 10 «Большаков, Челышева и партнеры» 11 Бюро адвокатов «Де-юре» 12 Аснис и партнеры 13 Сотби 14 АБ Вертикаль 15 Melling, Voitishkin & Partners Band 2 1 Дякин, Горцунян и Партнеры 2 Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры 3 BGP Litigation 4 АЛРУД 5 Ковалев, Тугуши и партнеры 6 Лобутев и партнеры 7 Аронов и партнеры 8 КИАП 9 Инфралекс 10 Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры 11 MKA RUBICON 12 Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнёры 13 Юков и партнеры 14 Адвокатское бюро MILL 15 VEGAS LEX Band 3 1 LUMEN 2 VINDER 3 K&P.Group 4 АБ «Китсинг и партнеры» 5 STREAM 6 ЭЛКО профи 7 KDZ&partners 8 Адвокаты и Бизнес 9 ЕМПП 10 SZP Law Boutique 11 BIRCH 12 Адвокатское бюро «А2» 13 Московская коллегия адвокатов «ГРАД» 14 МКА «Клинков, Пахомов и Партнеры» 15 Legal Group NOVATOR ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА / FINTECH Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 ALUMNI Partners 3 Юридическая компания «ЭБР» 4 Digital & Analogue Partners 5 O2 Consulting (О2 Консалтинг) 6 Melling, Voitishkin & Partners 7 АЛРУД 8 Косенков и Суворов 9 VERBA LEGAL 10 ККМП | Кучер Кулешов Максименко и партнеры 11 Comply 12 LEVEL Legal Services 13 Firm One 14 Б1 – Консалт 15 ASB Consulting Group Band 2 1 АНП ЗЕНИТ 2 Denuo 3 Asari Legal 4 BGP Litigation 5 BIRCH 6 Delcredere 7 GMT Legal 8 SL Legal 9 TAXOLOGY 10 Пепеляев Групп 11 IPN Partners 12 Лемчик, Крупский и Партнеры 13 Линия права 14 LCH Legal 15 Зарцын и партнеры Band 3 1 INGVARR 2 ФБК Legal 3 Emet Law Firm 4 Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 5 White Stone 6 INTELLECT (ИНТЕЛЛЕКТ) 7 Залесов, Тимофеев, Гусев и Партнеры 8 Московская коллегия адвокатов «ГРАД» 9 Афонин Божор и партнеры 10 Gate Legal 11 VK Partners 12 Совет Лигал 13 Бычков, Волгина и партнеры 14 Право Просто 15 Право Закон Порядок ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 Orchards 3 Zharov Group 4 Kept 5 Пепеляев Групп 6 Регионсервис 7 LEVEL Legal Services 8 VERBA LEGAL 9 Versus.legal 10 VEGAS LEX 11 BIRCH 12 P&P Unity 13 Б1-Консалт 14 Бартолиус 15 O2 Consulting (О2 Консалтинг) Band 2 1 Казаков и партнеры 2 Рустам Курмаев и партнеры 3 SL Legal 4 Kislov.law 5 Инвента Консалтинг GR / НОРМОТВОРЧЕСТВО Band 1 1 Адвокатское Бюро ЕПАМ 2 VERBA LEGAL 3 Юридическая компания «ЭБР» 4 Baikal Lobridge 5 Kesarev