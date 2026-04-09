Левитт: Вэнс сыграл ключевую роль в переговорах США и Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сыграл ключевую роль в переговорах с Ираном, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Вице-президент Вэнс с самого начала играл очень значительную и ключевую роль. Разумеется, он правая рука президента, он вице-президент Соединенных Штатов. Он участвовал во всех этих обсуждениях и, как я только что объявила, позже на этой неделе возглавит этот новый этап переговоров в Исламабаде»,— сказала госпожа Левитт (трансляция опубликована на YouTube-канале C-Span).

Пресс-секретарь уточнила, что в переговорную группу США в Исламабаде также войдут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер. Встреча пройдет на наиболее высоком уровне между США и Ираном со времен исламской революции 1979 года.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении ударов по Ирану на условии возобновления судоходства в Ормузском проливе. К перемирию присоединился Израиль. 8 апреля Израиль нанес удар по Ливану, в результате которого, по последним данным, погибли 254 человека, пострадали еще 1,1 тыс. В ответ Иран вновь перекрыл проход судов через Ормузский пролив. Власти США заявили, что на Ливан режим прекращения огня не распространяется.

