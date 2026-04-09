Двух жителей Тверской и Нижегородской областей осудили за госизмену, вовлечение в террористическую деятельность и диверсионную подготовку, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии суда, житель Нижегородской области 1998 года рождения через Telegram склонил жителя Твери 2001 года рождения вступить в украинскую организацию, признанную в России террористической и запрещенной. Как указано в материалах, фигуранты дела планировали участвовать в боевых действиях против ВС России.

Суд приговорил жителя Твери к 16 годам и девяти месяцам лишения свободы. Первые три года он будет отбывать в колонии, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Фигуранта дела признали виновным в совершении преступлений, подпадающих под пять уголовных статей: госизмене, приготовлении к участию в деятельности террористической организации, прохождении обучения диверсионной деятельности, а также совершении взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий и иных объектов жизнеобеспечения.

Житель Нижегородской области приговорен к 14 годам лишения свободы. Первые три года он также проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Его признали виновным в госизмене и вовлечении в террористическое преступление.