США и Иран нажали на паузу

Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии. Президент США Дональд Трамп объявил об этом за несколько часов до истечения срока своего ультиматума. Власти Ирана подтвердили готовность к переговорам. 7 апреля Трамп пообещал устроить Исламской Республике «ад», если та не откроет Ормуз. И пригрозил, что в среду «может погибнуть целая цивилизация». С просьбой отсрочить дедлайн к США обратились власти Пакистана, и американский президент ее принял с условием, что Тегеран полностью разблокирует судоходство в проливе. Глава Белого дома написал в соцсетях, что Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов, которые могут лечь в основу будущей сделки. Среди них — гарантии Вашингтона о ненападении, отмена всех санкций, согласие на обогащение урана и сохранение контроля Исламской Республики над Ормузским проливом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Впрочем, пока рано говорить о том, что Ирану удалось продавить свои условия, считает востоковед, консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов:

«Пункты выглядят невыгодными с точки зрения Вашингтона и Западного Иерусалима, поскольку затрагивают контроль Ирана над Ормузским проливом и возможность обогащения урана Исламской Республикой. Тем не менее это компромиссная точка входа, на которую стороны, с трудом, но согласились, чтобы остановить неконтролируемую эскалацию. Решение властей США, вероятно, продиктовано стремлением выиграть время. Удары по иранской территории продолжались практически до момента объявления договоренностей. При этом режим не распространяется на другие направления: Израиль, в частности, продолжит операцию в Ливане, что сохраняет региональную напряженность.

Говорить о том, что Ирану удалось продавить свои условия, пока рано. Однако с точки зрения закрепления переговорной позиции определенный успех есть: в основу диалога легла рамка, которую Тегеран продвигал с первых недель конфликта. Это также ставит под сомнение заявления Израиля и США о том, что иранский режим находится в состоянии надлома и стагнации. Прочность перемирия во многом будет зависеть от масштаба и частоты операций против группировки "Хезболла". Ранее противостояние между ливанскими шиитами и Израилем напрямую не затрагивало Иран, однако теперь Израиль, вероятно, будет добиваться своих целей, проверяя на прочность и Тегеран.

В этих условиях Иран, скорее всего, займет выжидательную позицию, продолжая при этом оказывать поддержку "Хезболле" для удержания ее позиций».

По данным иранских СМИ, переговоры США и Ирана могут состояться уже 10 апреля. Как сообщает CNN, встреча пройдет в столице Пакистана Исламабаде. По информации источников телеканала, в них примут участие спецпосланник Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, а также американский вице-президент Джей Ди Вэнс. В совете безопасности Исламской Республики уже заявили о победе над Соединенными Штатами. Американский президент высказал прямо противоположную позицию. При этом пообещав наступление золотого века на Ближнем Востоке. Можно ли вообще говорить о победе какой-либо из сторон? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил со старшим научным сотрудником института США и Канады РАН Павлом Кошкиным:

«Для Ирана это может выглядеть как победа, однако Трамп все равно представит ситуацию как собственный триумф — чтобы снизить критику демократов и ослабить внутриполитическое давление. В целом обе стороны, при успешной реализации договоренностей, будут подавать результат как свою победу, что ожидаемо: деэскалация выгодна и США, и Ирану.

Проблемой для Трампа могут стать возможные выплаты Ирану. Он изначально неохотно шел на такие шаги, и это может выглядеть как признание неправоты. В таком случае даже его сторонникам будет сложно представить итог как успех. Кроме того, ряд положений выглядит как уступки Тегерану, что указывает на вынужденный характер компромисса.

Израиль поддержал план США, но продолжает удары по "Хезболле" в Ливане, поэтому говорить о мире на Ближнем Востоке нельзя. Скорее речь идет о признаках деэскалации: сами дипломатические заявления уже важны. Долгосрочный мир в регионе маловероятен, но сам факт, что предложения Ирана рассматриваются как основа, показателен. Гарантий выполнения плана нет.

Дипломатия нередко служит прикрытием для закулисной борьбы, и не исключено, что стороны используют паузу для перегруппировки, после чего давление возобновится».

Источники израильского «12 канала» говорят, что на переговорах США будут настаивать на сворачивании иранских ядерной и ракетной программы. Позже Трамп сообщил агентству France-Presse (AFP), что Вашингтон и Тегеран могут заключить перемирие на более длительный срок, чем две недели. По его словам, эта сделка предусматривает уже 15 пунктов, которые пока не согласованы. На фоне прекращения огня между США и Ираном цены на нефть в моменте обвалились на 15%. Возможно, США и Иран достигнут каких-то ощутимых результатах на переговорах в Пакистане, допускает политолог-востоковед Владимир Сотников:

«Американцы ранее выдвигали план из 15 пунктов, но иранцы его отвергли. Скорее всего, они изучили его, взяли что-то полезное и создали свой план. Переговоры с участием Пакистана могут привести к ощутимым результатам.

Самая проблемная тема — обогащение урана. Летний удар американцев по обогатительным установкам показал уязвимость. Ормузский пролив тоже критичен, так как его блокировка опасна для западных стран. Вопрос смены режима в Иране, заявленный американцами, сейчас маловероятен. Израиль де-факто остается в конфликте с Ираном и заинтересован подавить прокси-силы страны. Внутренняя политическая ситуация также важна: у Нетаньяху приближаются выборы, и ему нужен результат. Неясно, поддержат ли израильтяне соглашение, которое обсуждается в Исламабаде».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал решение Трампа приостановить удары по Ирану на две недели. Но при этом отметил, что прекращение огня не распространяется на Ливан. Несмотря на объявленное перемирие, обстрелы Ирана со стороны Израиля продолжаются, пишет The Times of Israel со ссылкой на военного чиновника.

Анна Кулецкая, Ульяна Горелова, Никита Путятин