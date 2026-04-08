США пригрозили силой забрать обогащенный уран из Ирана

Пентагон заявил, что Иран должен добровольно передать обогащенный уран Соединенным Штатам, в противном случае Вашингтон готов изъять его силой.

«И они либо передадут это (обогащенный уран.—"Ъ") (…) нам добровольно … или мы вывезем это, если нам придется сделать что-то самим, как было в ходе "Полночного молота"»,— сообщил министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции.

Операция «Полночный молот» прошла 22 июня 2025 года. Тогда США нанесли авиаудары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном за несколько часов до истечения срока своего ультиматума. Иран подтвердил готовность к переговорам.