Премьер Пакистана: Иран подтвердил участие в переговорах с США в Исламабаде

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил участие иранской стороны в предстоящих мирных переговорах в столице Пакистана. Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в X.

«Сегодня днем у меня был теплый и содержательный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Я выразил глубокую признательность за мудрое решение иранского руководства принять предложение Пакистана провести мирные переговоры в Исламабаде в конце этой недели для совместной работы по возвращению мира в регионе»,— написал господин Шариф. Он отметил, что Пакистан привержен «тесному сотрудничеству со всеми своими друзьями и партнерами для достижения мира и стабильности в регионе и за его пределами».

Президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении боевых действий против Ирана, Израиль поддержал это решение. Переговоры представителей Вашингтона и Тегерана назначены на 10 апреля.