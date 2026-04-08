Спикер парламента Ирана обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США уже нарушили три из 10 пунктов иранского предложения об урегулировании конфликта. Об этом он сообщил в соцсети X.

Мохаммад-Багер Галибаф

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Мохаммад-Багер Галибаф

Среди нарушений господин Галибаф назвал вторжение в Ливан, пересечение воздушных границ Ирана и отрицание права республики на обогащение урана. «Теперь сама "работоспособная основа для переговоров" была открыто и явно нарушена еще до начала переговоров. В такой ситуации двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны»,— отметил спикер иранского парламента.

По данным иранского Tasnim, предложение Ирана к США предполагало гарантии США о ненападении, сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, согласие на обогащение урана, отмену всех основных и вторичных санкций и выплату компенсации Ирану. Чиновник Белого дома в разговоре с AFP заявил, что иранские СМИ распространили вариант соглашения, который США не согласовывали, а пункт об уране и вовсе идет вразрез с официальными заявлениями Вашингтона о требованиях к Тегерану.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану, чтобы оформить и заключить финальное соглашение с республикой. Переговоры сторон ожидаются 10 апреля в столице Пакистана. Сегодня Корпус стражей исламской революции заявил об уничтожении беспилотника Hermes 900. Иранская сторона назвала это нарушением перемирия со стороны США.