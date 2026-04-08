AFP: иранские СМИ опубликовали не тот план соглашения с США

Опубликованный иранскими СМИ план соглашения о прекращении огня не совпадает с тем, что был согласован США. Об этом сообщило AFP со ссылкой на чиновника Белого дома.

«Документ, о котором сообщают СМИ, не является рабочим планом... Мы не будем вести переговоры публично из уважения к процессу»,— сказал собеседник французского агентства.

Как отмечает AFP, сегодня иранские государственные СМИ опубликовали план из 10 пунктов, который, в частности, включал сохранение иранского контроля над Ормузским проливом, отмену международных санкций против страны и «признание» права на обогащение урана. Эти пункты идут вразрез с официальными заявлениями Вашингтона о требованиях к Тегерану, пишет AFP.

По данным The New York Times, среди пунктов настоящего плана — гарантия безопасности Ирана от ударов, прекращение израильского наступления против ливанской «Хезболлы» и отмена всех санкций. Тегеран, в свою очередь, должен пообещать открыть Ормузский пролив. Полный текст предложения пока опубликован не был.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану на две недели. Он подтвердил, что принял переданный Тегераном план из 10 пунктов. По данным иранского Tasnim, среди пунктов плана мирного соглашения Ирана были гарантии США о ненападении, сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, согласие на обогащение урана, отмена всех основных и вторичных санкций и выплата компенсации Ирану.