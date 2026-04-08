Трамп будет вести переговоры с Ираном при условии открытого Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп готов к переговорам с Ираном только при условии свободного судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Она объяснила, что взимание Исламской Республикой платы за проход через пролив также будет расцениваться США как ограничение.
«Пока Ормузский пролив остается открытым без ограничений и задержек, эти крайне чувствительные и сложные переговоры будут проходить за закрытыми дверями в ближайшие две недели»,— заявила госпожа Левитт (цитата по CNN).
Сегодня, в первый день перемирия между Исламской Республикой и США, Иран открыл движение через пролив, однако проход танкеров вскоре оказался закрыт из-за нанесения Израилем ударов по Ливану в рамках операции против «Хезболлы», сообщало агентство Fars. Вместе с тем сообщалось о планах Тегерана ввести пошлину за проход через морской коридор.