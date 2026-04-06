Nour News: дружественные Ирану страны будут платить пошлину за проход через Ормузский пролив

Иранские власти обяжут все суда, в том числе из дружественных стран, платить сборы за безопасный проход по Ормузскому проливу. Об этом сообщает иранское агентство Nour News со ссылкой на чиновника, знакомого с новым протоколом по судоходству в проливе.

«Выдача разрешений на безопасный проход через Ормузский пролив дружественным странам будет осуществляться только в обмен на уплату сборов за безопасность, и ни одна страна не будет освобождена от этого требования»,— сообщил источник Nour News. Собеседник агентства отметил, что такая стратегия выбрана, чтобы покрыть ущерб от американских и израильских атак.

Иран фактически заблокировал Ормузский пролив после начала операции США и Израиля против республики. 25 марта власти Ирана разрешили проходить по морскому коридору судам дружественных стран. Среди них — Россия, Китай, Пакистан, Индия, Ирак. В начале апреля канал Al Jazeera сообщил, что Иран разработал систему регулирования судоходства в проливе, разделив все государства на «дружественные», «нейтральные» и «враждебные». Утверждалось, что государства из первой группы смогут свободно проходить по проливу, «нейтральные» будут платить пошлины, а «враждебным» проход будет по-прежнему запрещен.