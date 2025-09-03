«Кетаминовая королева» признала в суде вину по делу о смерти Мэттью Перри

Наркоторговка Джасвин Сангха по прозвищу «Кетаминовая королева» признала свою вину по делу о смерти актера Мэттью Перри. Она подтвердила, что продала господину Перри наркотик, ставший причиной его смерти. Госпожа Сангха стала пятой и последней обвиняемой по делу о смерти актера от передозировки, признавшей свою вину, передает Associated Press (AP).

Джасвин Сангха признала свою вину по пяти пунктам обвинения, включая продажу наркотиков. По словам госпожи Сангхи, она «не могла сказать на 100%», что проданные посреднику наркотики предназначались актеру. Она добавила, что «не знала, все ли они или некоторые из них» покупались для господина Перри, передает AP.

Мэттью Перри, известный по сериалу «Друзья», умер в возрасте 54 лет в конце октября. Его тело было найдено в джакузи в доме в Лос-Анджелесе. В заключении департамента медэксперта округа отмечали, что актер умер от «острого воздействия кетамина». Господин Перри много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости. В 2018 году перенес операцию из-за разрыва толстой кишки вследствие приема наркотического препарата.