Президент Paramount Джефф Шелл ушел в отставку из-за обвинений в сливе информации

Американская медиакорпорация Paramount сообщила, что ее президент Джефф Шелл покинет свой пост и уйдет из совета директоров. Ранее господина Шелла обвинили в том, что он разглашал инсайдерскую информацию о сделках Paramount. Компания провела внутреннюю проверку и пришла к выводу, что господин Шелл не нарушил каких-либо правил. Однако он сам принял решение покинуть пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джефф Шелл

Фото: Eric Gaillard / Reuters

В марте иск к Джеффу Шеллу подал профессиональный игрок Эр Джей Чиприани, заявлявший, что консультировал главу Paramount по кризисному управлению и коммуникациям с медиа и общественностью. Господин Чиприани обвинил господина Шелла в том, что тот задолжал ему $150 млн.

По его словам, президент Paramount сообщал ему конфиденциальную информацию о компании, в том числе о заключаемых ею сделках. Именно об этом обвинении идет речь в связи с отставкой. В частности, господин Чиприани заявил, что таким образом он получил информацию о контракте Paramount с промоушеном смешанных единоборств UFC на $7,7 млрд.

Джефф Шелл подал встречный иск, обвинив Эр Джея Чиприани в клевете и вымогательстве. В 2023 году господину Шеллу уже пришлось из-за скандала покинуть пост главы NBCUniversal — его обвинили в отношениях с сотрудницей компании.

Американские СМИ пишут, что нынешний скандал бросит тень на Paramount Skydance в тот момент, когда она пытается завершить сделку по покупке Warner Bros. Discovery за $110 млрд.

Яна Рождественская