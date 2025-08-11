Смешанные единоборства выросли в цене

Компания TKO, материнская структура крупнейшего промоушена смешанных единоборств UFC, подписала семилетний контракт с корпорацией Paramount на $7,7 млрд. В рамках соглашения стриминговый сервис Paramount+ получит право ежегодно транслировать 13 главных, «номерных», турниров UFC, а также 30 менее масштабных событий категории Fight Nights. Важным аспектом сделки является и то, что стороны отказались от формата pay-per-view. Он признан устаревшим. Чтобы смотреть все соревнования UFC, достаточно будет одной подписки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бойцы смешанных единоборств Макс Холлоуэй (слева) и Дастин Порье

Фото: Stephen Lew-Imagn Images / Reuters Бойцы смешанных единоборств Макс Холлоуэй (слева) и Дастин Порье

Фото: Stephen Lew-Imagn Images / Reuters

11 августа компания TKO (в ее структуру входят два промоушена — UFC и WWE, первый является ведущим в смешанных единоборствах, второй — в чрезвычайно популярном в США реслинге, миксе из борьбы и циркового шоу) объявила о подписании соглашения с корпорацией Paramount, согласно которому с 2026 года показывать турниры UFC на территории США будет стриминговый сервис Paramount+.

Соглашение рассчитано на семь лет. За это время TKO получит от Paramount $7,7 млрд, то есть в среднем по $1,1 млрд в год.

Прежний контракт, с ESPN, истекает в конце 2025-го. Он приносил UFC в среднем по $500 млн в год.

В рамках соглашения Paramount+ получит право транслировать все 13 «номерных» турниров UFC (относятся к высшей категории) и 30 турниров Fight Nights (по составу участников они скромнее). Самое примечательное в сделке то, что стороны решили отказаться от формата pay-per-view (PPV), предусматривающего, что за возможность посмотреть каждый турнир нужно платить отдельно (именно в таком варианте чемпионаты UFC показывает ESPN). Подписчикам Paramount+ будут доступны все турниры. PPV, считавшийся еще недавно основным способом продать спортивное событие за большие деньги, стороны нынешней сделки объявили устаревшим.

«Модель PPV в прошлом,— заявил телеканалу CNBC президент TKO Марк Шапиро.— Что еще показывают с PPV? Бокс, какие-то фильмы. Это все уже устарело. Для нас было важно, чтобы собрать все в одном месте. Чтобы зрители, особенно молодые, понимали, что, подписавшись на Paramount+ за $12,99 в месяц, они автоматически получат лучшие бои».

TKO изначально планировала продать Paramount только 30 турниров Fight Nights, а «номерные» турниры отдать другому вещателю. Но в прошлый четверг сама Paramount была поглощена Skydance Media.

Новый руководитель Paramount Дэвид Элиссон посчитал, что упускать такой актив, как UFC, нельзя. «UFC — настоящий единорог в мире спорта. Такие предложения на рынке появляются раз в десять лет,— отметил господин Элиссон.— Соревнования UFC популярны у зрителей, поскольку идут круглый год и не зависят от сезонного фактора. В общей сложности это 43 турнира на 350 часов трансляций». Дэвид Элиссон также признался, что его компания заинтересована в покупке прав на трансляцию турниров UFC в остальном мире.

На данный момент соревнования UFC показываются более чем в 200 странах по контрактам, заключенным с различными телекомпаниями. До их истечения Paramount не сможет приобрести права на показ турниров за пределами США. Но компания получила, согласно договору c TKO, преимущественное право на ведение переговоров о покупке таких прав после того, как нынешние соглашения истекут. У Paramount будет по 30 дней на эксклюзивные переговоры на этот счет.

Александр Петров