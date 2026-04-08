Адвокат объяснила причину убийства учительницы в Пермском крае

Адвокат обвиняемого в убийстве классной руководительницы в Добрянке Елена Балуева сообщила, что его причиной послужили высказывания педагога в адрес подростка. По ее словам, школьник «не видел иного выхода».

«Суть конфликта, я так понимаю, была все-таки в том, что учитель долгое время ему говорила о том, что он не получит никогда аттестат, что он никчемный, что у него никогда в жизни ничего хорошего не будет. Накипело, видимо… Он понимает, что совершил страшные вещи, он готов нести наказание, он хочет, чтобы его наказали»,— сообщила госпожа Балуева (цитата по 59.ru). Адвокат отметила, что, по словам матери обвиняемого, подросток плохо учился из-за головных болей.

Убийство произошло 7 апреля в школе № 5 Добрянки Пермского края. По версии следствия, девятиклассник поджидал учительницу у входа и нанес ей семь ножевых ранений. Пострадавшая скончалась в больнице. Подросток после нападения скрылся, но позже самостоятельно пришел в полицию. СКР возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и халатности. Свердловский районный суд Перми отправил подростка под стражу.

Подробнее — в материале «Ъ-Прикамье» «Пошел в ножевую».