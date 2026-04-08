Глава МИД Бельгии едва не попал под удар израильских ракет в Бейруте

Глава МИД Бельгии Максим Прево сообщил, что находился в нескольких сотнях метров от места удара израильских ракет в ливанском Бейруте. Атака произошла рядом с бельгийским посольством, где министр находился с делегацией.

Максим Прево

Фото: Lehtikuva / Roni Rekomaa / Reuters Максим Прево

«Как раз перед тем, как я выразил признательность президенту (Жозефу.—"Ъ") Ауну за предложение начать официальные переговоры с Израилем о прекращении огня, Израиль без какого-либо предварительного предупреждения нанес один из самых масштабных ударов с начала боевых действий»,— написал он в Х.

В Ливане число погибших достигло 254, ранения получили 1165 человек. Наибольшие потери зафиксированы в Бейруте и южных пригородах столицы, удары также затронули Баальбек, Набатию и Сайду.

Президент США Дональд Трамп объявил двухнедельную паузу в боевых действиях с Ираном для подготовки мирного соглашения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила прекращение ударов по Исламской Республике, однако операции против «Хезболлы» в Ливане продолжаются.

Fars сообщило о повторной блокировке Ормузского пролива Ираном после атак на Ливан. ЦАХАЛ также сообщил об ударе по Бейруту, целью которого был командир «Хезболлы».