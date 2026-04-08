Глава ФАС выступил за сохранение скидок на маркетплейсах

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский призвал сохранить скидки на маркетплейсах. Такое заявление он сделал на практическом семинаре ведомства по тарифному урегулированию.

«Очень значимый вопрос. Конечно, надо сохранить скидки. Это очень важно для потребителей»,— сказал господин Шаскольский (цитата по ТАСС). При этом он отметил, что скидки не должны приводить к увеличению комиссий для продавцов и к росту цен на товары для потребителей.

6 апреля АНО «Цифровизации и новых технологий» направила запрос ФАС с просьбой разъяснить, законно ли маркетплейсы принудительно устанавливают скидки на товары без подтверждения со стороны селлеров. 20 марта ФАС обязала маркетплейсы, в том числе Wildberries и Ozon, внести изменения в правила работы с продавцами. Речь шла о размере комиссий, которые должны быть установлены «на экономически обоснованном уровне» для российских и иностранных продавцов. Wildberries и Ozon также должны изменить процедуры, предусматривающие получение согласия продавцов на инвестиции маркетплейсов в цены на их товары. Компании обязаны обеспечить «добровольность и отсутствие ущемления интересов» продавцов.

Глава ФАС отметил, что компании уже направили в ведомство предложения. «Мы получили некоторые ответы, изучаем их. Практики платформ рассмотрены на экспертном совете на текущем этапе в качестве мягкой меры реагирования»,— сказал господин Шаскольский.