ФАС попросили определить ответственность для маркетплейсов за скидки и комиссии

АНО «Цифровизации и новых технологий» направила запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой разъяснить, законно ли маркетплейсы назначают разные комиссии для отечественных и зарубежных продавцов, а также принудительно устанавливают скидки на товары без подтверждения со стороны селлеров. Организация направила письмо 6 марта, копия есть у «Ъ».

Для отечественных селлеров размер комиссии составляет в среднем 25–40%, тогда как для иностранных (преимущественно китайских) — всего 5%, объяснили в сервисе «МойСклад» претензию продавцов. В результате работать в таких категориях, как недорогая одежда, аксессуары и электроника, российским продавцам становится невыгодно, сообщили там.

Автоматические скидки означают для продавцов потерю контроля над ценами. Из-за них товар, выставленный на маркетплейсе, часто оказывается дешевле, чем даже на собственном сайте селлера. Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ) Алексей Москаленко сообщил, что в некоторых случаях правообладатели товаров могут штрафовать продавцов, если видят, что цена реализации на маркетплейсах ниже рекомендованной розничной.

В ФАС заявили «Ъ», что служба рассматривает информацию, полученную от маркетплейсов по этим вопросам. 20 марта ведомство уже рекомендовало Wildberries и Ozon уравнять условия для всех участников рынка и убрать из оферт пункты об автоматическом согласии на скидки. В ответ маркетплейсы предложили свои варианты компромисса: Ozon готов ограничить предельный размер комиссии, а Wildberries обещает автоматизировать возможность отказа от дисконта и выровнять тарифы для российских и зарубежных предпринимателей.

