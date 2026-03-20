ФАС обязала Wildberries и Ozon устранить дискриминацию в работе с продавцами

Федеральная антимонопольная служба обязала Wildberries и Ozon (MOEX: OZON) устранить дискриминацию в условиях сотрудничества с российскими и иностранными продавцами. Речь идет о размере комиссий, которые должны быть установлены «на экономически обоснованном уровне» для обеих категорий продавцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Размер комиссии создает невыгодные условия для осуществления предпринимательской деятельности, а инвестирование в цены продавцов без получения их надлежащего согласия ущемляет права и интересы продавцов и покупателей»,— указано в пресс-релизе ФАС.

Wildberries и Ozon также должны изменить процедуры, предусматривающие получение согласия продавцов на инвестиции маркетплейсов в цены на их товары. Компании обязаны обеспечить «добровольность и отсутствие ущемления интересов» продавцов. Wildberries и Ozon должны выполнить требования до 3 апреля. В противном случае ФАС примет меры антимонопольного регулирования.