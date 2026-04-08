Три человека пострадали при атаках БПЛА в Белгороде и Грайвороне

В Белгородской области три человека получили ранения в результате атак беспилотников в Белгороде и Грайвороне, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде при взрыве БПЛА пострадали двое мужчин. Один получил осколочные ранения руки и ноги, а также баротравму, другой — ранения живота. Повреждено техническое помещение. В Грайвороне FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и плеча.

За сутки под ударами оказались семь муниципалитетов региона. По территории выпущено 133 беспилотника и 17 боеприпасов. Девять человек получили ранения, повреждены 21 частный дом и 31 автомобиль.

С начала 2026 года в регионе погибли 57 мирных жителей, еще 487 человек получили ранения.