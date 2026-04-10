Третье чудо

Варя Сутягина живет в поселке Новая Майна Ульяновской области с родителями и старшей сестрой. У девочки несовершенный остеогенез — очень хрупкие кости. Варя уже пережила десяток переломов и сложную операцию на левом бедре — туда установили раздвижной штифт, чтобы нога не ломалась и нормально росла. Теперь такая же операция нужна и на правом бедре, иначе одна нога у девочки будет короче другой, и она не сможет нормально ходить. Операция стоит больше 2 млн руб.— деньги для Вариных родителей неподъемные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больше всего Варя хочет научиться ходить! Только это пока у нее никак не получается, потому что левая нога стала длиннее

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Больше всего Варя хочет научиться ходить! Только это пока у нее никак не получается, потому что левая нога стала длиннее

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Варя не знает, что она хрупкая. Знает, что она непоседа — так ее называет мама. Девочка ни минуты не сидит спокойно. Особенно нравится ей все повторять за старшей сестрой, четырехлетней Лерой: размахивать руками, хлопать в ладоши и показывать язык. Да, мама ругает, когда показываешь язык, но это же очень весело! Единственное, что пока Варя не может повторить за сестрой,— это встать на ноги и пойти, куда ей надо. Но девочка не расстраивается, а просто пытается вставать. Оптимистка, как мама.

— Я думаю, мы своими мыслями отчасти создаем будущее. Если думать о плохом, то оно неизбежно случится. А если верить в чудо, то оно случится тоже,— говорит Варина мама Виолетта.

Варя родилась немного раньше срока, при рождении обнаружили перелом левой плечевой кости и гипоксию. Врачи предполагали, что девочка будет маленькой, слабенькой, будет плохо расти, но Варя росла быстро, была активной и развивалась по возрасту. И это было первое чудо в ее маленькой жизни.

Вот только в первый месяц от обычных движений у девочки случилось три перелома: бедер и правого плеча. А потом переломы происходили снова и снова, раз в два-три месяца.

— Варю было очень жалко, и что делать — непонятно. Маленького активного ребенка нельзя обложить ватой, как елочную игрушку. Дочке хотелось ползать, переворачиваться, тянуться за предметами, она не могла лежать неподвижно. Движение — это ведь жизнь, но и новые переломы, и боль, и слезы,— вспоминает Виолетта.

Врачи лечили переломы гипсованием. Когда Варе исполнился год, у нее произошел сложный перелом правого бедра со смещением, кости срослись неправильно.

— Тогда я решила посоветоваться с врачами в Ульяновске, но везти Варю за сто километров было опасно, учитывая ее хрупкость, поэтому консультация проходила онлайн. Генетик сказал обратиться в московскую клинику GMS, где занимаются редкими болезнями,— рассказывает Виолетта.

Там летом прошлого года девочке поставили диагноз «несовершенный остеогенез» и рекомендовали терапию для укрепления костей и реабилитацию для развития мышц и суставов. Но в январе Варя упала и сломала левое бедро — и снова со смещением. В GMS девочке при поддержке добрых людей сделали операцию и установили телескопический штифт, растущий вместе с костью.

— Уже на пятый день после операции Варя стала активно двигаться, а через три недели вообще началась эпопея: дочка захотела немедленно встать на ноги, а ей нужно было лежать. Что мы только ни придумывали, чтобы удержать ее в кроватке, и я, и папа, и старшая сестра дежурили при ней, но Варя упрямо стремилась стоять с опорой! — вспоминает мама.

Такая сложнейшая операция и быстрое восстановление — это второе чудо в жизни Вари. Сама она в чудеса не верит и еще даже не знает, что это такое,— просто растет и радует родителей. Самостоятельно научилась есть суп ложкой. Умеет раздеваться и одеваться. Складывает кубики в развивающей игре на планшете. Но больше всего Варя хочет научиться ходить! Только это пока у нее никак не получается, потому что после операции левая нога стала длиннее правой. Без опоры Варя падает, и это очень обидно. И очень опасно: после перелома правая нога деформировалась и может сломаться от нагрузки в любую минуту.

Варе нужно установить телескопический стержень в правую ногу, он будет постепенно раздвигаться и расти вместе с девочкой. И Варя сможет ходить — самостоятельно и безопасно. Вот только денег на еще одну операцию у ее родителей нет, поэтому они просят о помощи читателей Русфонда.

Давайте подарим Варе третье чудо! Ведь даже в сказках героям обычно положено по три желания — и они всегда исполняются. Всем вместе нам это чудо вполне по силам.

Оксана Пашина, Ульяновская область

Для спасения Вари Сутягиной не хватает 792 740 руб. Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Вари несовершенный остеогенез. Важной частью лечения являются операции по установке телескопических, растущих вместе с костью штифтов Fassier-Duval. Сейчас у девочки сформировалась выраженная деформация правой бедренной кости, из-за которой значительно повышается риск перелома при обычной нагрузке. Чтобы защитить кость и сохранить активность Вари, мы проведем хирургическое лечение: скорректируем ось бедренной кости и установим телескопический штифт, который будет расти вместе с костью и помогать девочке двигаться и развиваться». Стоимость операции 2 016 740 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 250 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 950 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волга» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 792 740 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Варю Сутягину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Вари — Виолетты Владимировны Сутягиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).