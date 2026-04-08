Суд утвердил приговор осужденным за убийство байкера в Люблино

Первый апелляционный суд не удовлетворил апелляцию на приговор по делу об убийстве байкера Кирилла Ковалева. По нему к срокам от 9,5 до 17 лет приговорили членов семьи Аббасовых, а также их друга Нахида Гусейнова. О решении суда сообщил корреспондент «Ъ».

Апелляцию на приговор подавали прокуратура и отец господина Ковалева. Гособвинение и представители потерпевшего сочли приговор слишком мягким, а штрафы — заниженными. Прокуратура требовала отменить решение Московского городского суда и направить дело на новое рассмотрение, а также взыскать с осужденных автомобиль в доход государства.

Убийство Кирилла Ковалева произошло в апреле 2024 года. Согласно фабуле дела, мотоциклист сделал замечание Шахину Аббасову из-за неправильно припаркованной машины. Из-за этого Шахин со своим братом Шохратом избили байкера и несколько раз ударили его ножом. Пострадавший умер в больнице, а нападавшие уехали из Москвы. Скрыться им помогали родственники и друг семьи.

6 ноября 2025 года Шахину и Шохрату Аббасовым назначили 17 и 12 лет строгого режима. Исахана Аббасова приговорили к восьми годам, вменив ему укрывательство и дачу взятки полицейскому. Дядю братьев Бахтияра Аббасова и их друга Нахида Гусейнова освободили в зале суда, так как они уже отбыли срок в СИЗО. При этом отца семейства — Низами Аббасова — суд оправдал.

Никита Черненко