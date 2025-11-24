Прокуратура обжаловала приговор по делу об убийстве байкера в Москве

Прокуратура подала в Мосгорсуд апелляционное представление на приговор фигурантам дела об убийстве байкера Кирилла Ковалева в Люблино. Жалобу на приговор также направил отец убитого, сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции. Там уточнили, что сторона потерпевшего сочла сроки наказания недостаточными, а штрафы — заниженными.

Речь идет об убийстве, произошедшем в апреле 2024 года. Следствие установило, что Кирилл Ковалев сделал замечание Шахину Аббасову за неправильно припаркованную машину. После этого осужденный со своим братом Шохратом избили потерпевшего и несколько раз ударили его ножом. Позже байкер скончался в больнице, а нападавшие уехали из Москвы. При этом родственники преступников помогали им скрываться.

6 ноября по делу вынесли приговоры шести фигурантам. 17 и 12 лет строгого режима за убийство из хулиганских побуждений назначили Шахину и Шохрату Аббасовым. За укрывательство и дачу взятки полицейскому к восьми годам приговорили Исахана Аббасова. Дядю обвиняемых Бахтияра Аббасова и друга семьи Нахида Гусейнова освободили в зале суда, так как они отбыли наказание, пока находились в СИЗО. Отца семейства — Низами Аббасова — суд оправдал.

Прокуратура требовала по 17 и 14 лет колонии для братьев, 16 лет Исахану Аббасову, а остальным фигурантам — по 9,5 лет. Изначально следствие обвиняло родственников в пособничестве убийству, однако суд изменил квалификацию на укрывательство преступления. Защита Шахина Аббасова также просила переквалифицировать содеянное на убийство по неосторожности.

Никита Черненко