Пособники оказались укрывателями

В Москве вынесен приговор по получившему большой резонанс делу об убийстве байкера Кирилла Королева, получившего удар ножом за замечание по поводу неправильной парковки машины. Обвинение в убийстве было предъявлено гражданину Азербайджана 22-летнему Шахину Аббасову и его брату, но под судом оказались еще несколько их родственников с приятелем, помогавших основным фигурантам скрыться. В итоге приговор для подсудимых оказался очень разным: главные обвиняемые и один их подельник получили внушительные сроки, еще двое — уже отсиженные, а отец Аббасова был оправдан.

Московский городской суд вынес приговор по делу об убийстве Кирилла Королева 6 ноября. Братья Шахин и Шохрат Аббасовы были признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (п. «ж» и п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и получили соответственно 17 и 12 лет колонии строгого режима. Еще четверо фигурантов обвинялись в пособничестве убийству. Низами Аббасова, отца главного фигуранта, суд оправдал, остальным изменил квалификацию обвинения на укрывательство преступления (ст. 316 УК РФ). Родной дядя Бахтияр Аббасов и друг семьи Нахид Гусейнов были освобождены в зале суда, так как отбыли наказание, находясь под следствием и судом. И только Исахан Аббасов, которому дополнительно вменяли дачу взятки (ст. 291), получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 3,5 млн руб.

Также суд частично удовлетворил иск родителей Кирилла Ковалева к подсудимым: потерпевшие требовали компенсацию в 100 млн руб., а получат порядка 6 млн руб.

Напомним, что в ходе прений гособвинитель просил приговорить Шахина и Шохрата Аббасовых к 17 и 14 годам колонии строгого режима соответственно, Исахана Аббасова — к 16 годам, остальным назначить по 9 лет 6 месяцев каждому.

Как уже рассказывал “Ъ”, убийство было совершено 17 апреля 2024 года на Краснодарской улице в Москве. Кирилл Ковалев приехал туда, чтобы встретиться со своей девушкой. Увидев у дома белую Toyota, припаркованную на тротуаре впритык ко входу в подъезд, он сделал замечание стоявшим рядом молодым людям. Как выяснилось позже, владелец иномарки 21-летний Шахин Аббасов парковал ее так постоянно, вызывая жалобы жильцов. На этот раз рядом с ним был брат Шохрат Аббасов. Кирилл сделал им замечание, вызвавшее у братьев агрессивную реакцию, что было зафиксировано установленными возле дома видеокамерами, записи с которых почти сразу после ЧП появились в соцсетях и интернете. Как говорится в уголовном деле, Шахин Аббасов напал на Кирилла Ковалева, избил его, а затем ударил ножом в «область жизненно важных органов». Когда тот упал, Шохрат Аббасов нанес байкеру еще несколько ударов. После этого нападавшие уехали. Спасти доставленного в больницу Кирилла Ковалева врачам не удалось. Между тем Шахин Аббасов с двумя родственниками уехал из Москвы. По материалам дела, родственники братьев попытались помочь им скрыться в ЛНР, однако вскоре те были задержаны в Ростовской области.

Позже выяснилось, что задержать их мог еще в Москве инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов, остановивший вечером 17 апреля машину с беглецами, за рулем которой находился их родственник Исахан Аббасов. У водителя не оказалось документов, но гаишник отпустил его за 30 тыс. руб. Впоследствии экс-полицейский был осужден на три с половиной года заключения.

Адвокаты в ходе процесса заявляли о предвзятом отношении к подсудимым «по национальному признаку».

Защитник Шахина Аббасова настаивал на переквалификации содеянного с умышленного убийства на убийство по неосторожности (до двух лет лишения свободы). Обвиняемые выразили сочувствие родителям Кирилла Ковалева. В начале процесса родственник обвиняемых Рамис Аббасов пытался перечислить потерпевшим 500 тыс. руб., но те отказались принимать эти деньги.

После оглашения приговора представитель потерпевших адвокат Денис Ковалев заявил, что с решением суда они не согласны и намерены его обжаловать. По его мнению, все фигуранты должны нести наказание, запрошенное прокуратурой. «Человеческую жизнь нельзя оценить в материальном эквиваленте, но сумма, которую получат потерпевшие по гражданскому иску, слишком мала»,— добавил юрист.

Ефим Брянцев