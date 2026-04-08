В Ставропольском крае господдержка виноградарства снизилась на 38%

Ставропольские виноградари в 2026 году получат на 38% меньше господдержки, чем в предыдущем году. Объем субсидий сократится с 175,4 млн руб. до 107,5 млн руб. в рамках краевой программы «Развитие сельского хозяйства» , следует из сообщения управления пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

Первый замминистра сельского хозяйства Ставрополья Елена Тамбовцева Заявила, что средства пойдут на закладку новых виноградников, уходные работы и развитие питомников.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», фермеры закладывают новые насаждения: в 2026 году они высадят виноград на 16 га в Петровском, Кировском и Минераловодском округах.

Федеральный контекст показывает тенденцию: в 2026 году господдержка виноградарства по стране может упасть на 7,7% — с плановых 3,14 млрд руб. в 2025-м до 2,9 млрд руб. Ставрополье следует общероссийскому тренду перераспределения бюджетов. Регион усиливает мелиорацию: в 2026 году аграрии получат 929 млн руб. из федерального бюджета на орошение 6,59 тыс. га. К 2030 году площадь орошаемых земель вырастет до 137 тыс. га.

В 2025 году субсидии на виноградарство выросли на 11% — до 175,4 млн руб. 19 производителей получили 114,7 млн руб. на первом этапе. Деньги шли на плодоносящие виноградники и уход за молодыми насаждениями. С 2022 года Ставрополье ввело отдельную программу «Развитие виноградарства и виноделия» с финансированием свыше 100 млн руб. ежегодно. На Ставрополье планы закладки 16 га выглядят скромно на фоне прошлых лет. Рост производства вина в 2,3 раза за 2025 год говорит о потенциале отрасли, но сокращение субсидий и площадей новых виноградников может затормозить развитие перспективной отрасли.

Станислав Маслаков