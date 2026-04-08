В трех округах Ставрополья заложат новые виноградники площадью 16 га

В Ставропольском крае аграрии активно ведут весенние работы на виноградниках. Они обрезают лозу, подвязывают побеги, вносят удобрения и защищают растения от болезней и вредителей. Параллельно фермеры закладывают новые насаждения: в 2026 году они высадят виноград на 16 га в Петровском, Кировском и Минераловодском округах, сообщили в региональном минсельхозе.

Краевая программа «Развитие сельского хозяйства» активно поддерживает виноградарей. В этом году власти выделят отрасли 107,5 млн руб. на закладку новых площадей, уход за растениями и развитие питомников. Субсидии ежегодно помогают фермерам расширять молодые виноградники, поддерживать плодоносящие и обновлять технику. Первый замминистра сельского хозяйства Елена Тамбовцева отметила, что такая помощь стабильно увеличивает производство.

Общая площадь виноградников в регионе достигает 4,7 тыс. га. Виноградарством занимаются в 15 районах края, где действуют около 50 виноградовинодельческих организаций, из них более 70% — крестьянско-фермерские хозяйства.

Ставрополье наращивает отрасль: в 2024 году аграрии заложили 177,7 га новых виноградников и собрали рекордные 19,7 тыс. тонн урожая с 2,2 тыс. га — почти вдвое больше, чем годом ранее. Тогда на поддержку виноградарства направили свыше 166 млн руб. В 2025 году темпы немного снизились: заложили 24,8 га, а к концу года планировали еще 46,1 га плюс 6,5 га питомников. Крупный проект «Левокумское» (УК «АСБ-Агро») предусматривает высадку 400 га виноградников с 2025 по 2028 год. Зимой 2026 года насаждения хорошо перенесли морозы благодаря госпрограмме, на которую выделили садоводам и виноградарям более 528 млн руб.

Субсидии регулируют официальные приказы минсельхоза: например, в 2025 году утвердили порядок выплат по программе. Регион фокусируется на интенсивных сортах и обновлении баз, что повышает урожайность и качество. Эксперты прогнозируют дальнейший рост ввиду перспективности отрасли и подходящего климата. Аграрии ускоряют закладки лозы под благоприятную погоду апреля 2026 года.

Станислав Маслаков