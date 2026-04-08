FT: главный экспортный нефтепровод Саудовской Аравии атакован беспилотником

Важнейший для Саудовской Аравии нефтепровод, соединяющий восток и запад страны и транспортирующий нефть из Персидского залива в Красное море для последующего экспорта, был атакован БПЛА. Об этом сообщаетFinancial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным FT, дрон ударил по одной из нефтеперекачивающих станций. Степень повреждений устанавливается.

Нефтепровод протяженностью 1200 км позволил государственной Saudi Aramco транспортировать на экспорт до 7 млн баррелей в сутки после закрытия Ираном Ормузского пролива в конце февраля.

США объявили о двухнедельном перемирии с Ираном для переговоров и возможного заключения итогового мирного соглашения. К договоренностям присоединился Израиль. Встреча представителей Вашингтона и Тегерана должна состояться 10 апреля в Пакистане. Президент США Дональд Трамп заявил, что принял предложенный Ираном предварительный план по урегулированию. Согласно ему, по данным СМИ, Ормузский пролив будет разблокирован, но Иран и Оман введут плату для коммерческих судов.