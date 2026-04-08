В Нижегородской области 550 магазинов добровольно отказались от продажи вейпов

Добровольно от продажи вейпов в Нижегородской области отказались уже 550 магазинов, сообщили в региональном правительстве. Замглавы областного минпромторга Елена Омельяненко напомнила, что с сентября 2025 года по инициативе губернатора Глеба Никитина действует публичная оферта для предпринимателей по самоограничению на реализацию вейпов.

В том числе к оферте присоединилась крупная торговая сеть, имеющая более 40 точек в Нижнем Новгороде. Ее название не уточняют. «Решение подписать инициативу губернатора с нашей стороны было принято быстро. Мы понимаем, что сейчас рынок перенасыщен контрафактной продукцией, и обеспечить прозрачные правила регулирования пока сложно»,— приводятся слова руководителя отдела маркетинга торговой компании Арины Крайновой.

По данным правительства на сентябрь 2025 года, в Нижегородской области насчитывалось 1,9 тыс. предприятий и предпринимателей, которые занимались продажей вейпов.

Весной 2026 года власти региона начали кампанию по пресечению незаконной реализации вейпов. Во время недавнего рейда в Богородске закрыли точку, расположенную менее чем в 100 м от школы. За такое нарушение предусмотрена ответственность по ст. 14.53 КоАП РФ, штраф для юрлиц составляет до 120 тыс. руб. и до 150 тыс. за повторное нарушение.

В нижегородском правительстве напомнили также, что в августе 2025 года Глеб Никитин предложил президенту Владимиру Путину наделить регионы полномочиями по запрету продажи вейпов и сделать Нижегородскую область пилотным регионом. Глава государства тогда поддержал это предложение.

В октябре заксобрание направило соответствующую инициативу в Государственную Думу. Она заключается в поправке к проекту изменений в ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства» и ст. 44 ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

Этот законопроект был внесен правительством России. Его одобрили в первом чтении, но с декабря прошлого года дальше он не движется.

Галина Шамберина