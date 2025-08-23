Нижегородская область может стать пилотным регионом в запрете вейпов

Губернатор Глеб Никитин предложил президенту РФ Владимиру Путину наделить регионы полномочиями по запрету вейпов, Нижегородская область может реализовать инициативу как пилотный регион. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

На совещании в Сарове Глеб Никитин призвал запретить курительные смеси и вейпы «вообще в рознице, в оптовой торговле и в обращении». «Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — ответил Владимир Путин.

Сейчас у российских регионов нет полномочий запрещать вейпы. Глеб Никитин в июне уже просил наделить субъекты РФ таким правом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что нижняя палата парламента поддержит запрет, если соответствующая инициатива поступит от правительства РФ.

Владимир Зубарев