Нижегородскому бизнесу предложили добровольно отказаться от продажи вейпов

В Нижегородской области насчитывается 1,9 тыс. предприятий и предпринимателей, которые занимаются продажей вейпов. Все они могут добровольно присоединиться к публичной оферте по самоограничению на продажу этой продукции, сообщили в региональном правительстве.

Решение о разработке публичной оферты для бизнеса было принято по итогам совещания по вопросу оборота никотинсодержащей продукции, организованного совместно с крупнейшими деловыми объединениями, представителями федеральных и региональных сетей и управляющими компаниями торговых центров.

По словам главы нижегородского минпрома Максима Черкасова, оферта направлена на стимулирование добровольного вывода вейпов из ассортимента торговых организаций до вступления в силу законодательного запрета. По мнению нижегородских властей, это позволит бизнесу заранее подготовиться к введению новых требований.

Подписав оферту, торговые организации возьмут на себя обязательства не пополнять запасы вейпов и до вступления в силу соответствующих изменений в федеральном законодательстве прекратить розничную продажу этой продукции.

Как писал «Ъ-Приволжье», губернатор Глеб Никитин предложил сделать Нижегородскую область первым регионом, где будет введен законодательный запрет на продажу вейпов.

Андрей Репин