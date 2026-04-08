У нового моста в Ярославле будет два судоходных пролета

В Ярославле у третьего моста через Волгу будет два судоходных пролета. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Дмитрий Сергеев на профильной комиссии муниципалитета.

Октябрьский мост в Ярославле также имеет два судоходных пролета. Второй пролет от правого берега предназначен для судов, идущих вниз, а третий пролет от правого берега — для судов, идущих вверх.

Всего у моста будет семь пролетов. Ранее на сайте нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сообщалось, что длина судоходного пролета составит 147 м. Это относит мост к категории уникальных объектов. Общая протяженность моста составит 800 метров.

По словам господина Сергеева, также у моста будет архитектурная подсветка. В настоящее время для строительства моста ищут подрядную организацию. Работы оценили в 28,7 млрд руб., строительство продлится до декабря 2030 года. Основная стройка придется на 2029 год.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в рамках строительства третьего моста уже ведется возведение эстакадной части на правом берегу. На время строительства транспортных развязок на Тормозном шоссе планируется открытие объездной дороги.

Алла Чижова