Вэнс заявил о согласии Ирана открыть Ормузский пролив

США согласились на перемирие с Ираном после того, как иранские представители заявили о готовности открыть Ормузский пролив для судоходства. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Будапеште.

По словам господина Вэнса, президент США Дональд Трамп фактически выдвинул Ирану ультиматум и пообещал перемирие в случае открытия Ормузского пролива. «Именно к такому соглашению мы пришли ночью, — заявил вице-президент США (цитата по ТАСС). — Иранцы согласились открыть пролив».

Дональд Трамп согласился продлить срок ультиматума для Ирана на две недели. Он заверил, что стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение этих двух недель соглашение будет окончательно оформлено. Израиль также объявил о приостановке ударов по Ирану. Переговоры США и Ирана планируются 10 апреля в столице Пакистана.