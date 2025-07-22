С 2026–2027 учебного года в школах появится предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ Минпросвещения. Сейчас проводится экспертиза образовательной программы.

Целью этой дисциплины в ведомстве назвали формирование у школьников мировоззрения, основанного на «традиционных российских духовно-нравственных ценностях». В частности, дети будут изучать взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе участников военной операции на Украине.

Московский педагогический государственный университет (МПГУ) в июне приступил к разработке учебника по ДНКР. Предмет станет обязательным для изучения в 5–7-х классах. К работе над содержанием курса привлечен митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

Подробности — в материале «Ъ» «Духовно-нравственное не исчезнет из жизни школьников».