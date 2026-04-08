Глава Пентагона объявил о разблокировке Ормузского пролива

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Ормузский пролив, заблокированный вооруженными силами Ирана, открыт, и теперь «торговля возобновиться». Иранская сторона о разблокировке пролива официально не сообщала.

Пит Хегсет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Пит Хегсет

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Господин Хегсет на брифинге добавил, что американские войска останутся в регионе на время действия режима прекращения огня. «Мы будем здесь, никуда не уйдем»,— сказал он. Военнослужащие будут «следить за тем, чтобы Иран соблюдал режим прекращения огня», и не нарушал безопасный проход судов через Ормузский пролив.

Хотя комментариев от властей Ирана насчет открытия морского коридора не поступало, пресс-служба КСИР вскоре после слов американского министра сообщила, что через Ормузский пролив прошло судно — впервые после начала перемирия с США. Транзит был согласован с иранской стороной, сообщили стражи исламской революции.

Незадолго до этого Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Иран может открыть Ормузский пролив в ограниченном и контролируемом режиме. «Координация действий со стороны иранских военных будет обязательной для всех судов. Прекращение огня по-прежнему хрупкое, однако мы предпочитаем прочный мир, но Иран не боится вернуться к войне»,— сообщил иранский источник агентства. Однако, по словам собеседника Reuters, власти Ирана намеревались открыть проход по морскому коридору только в четверг или пятницу — в преддверии встречи представителей США и Ирана в Пакистане.