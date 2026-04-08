Глава «Ренессанс Капитала» назвал сроки переговоров по покупке Ситибанка

В феврале 2026 года завершилась сделка по продаже 100% акций Ситибанка «Ренессанс Капиталу», а через месяц его переименовали в «РенКап Банк». По словам главы «Ренессанс Капитала» Максима Орловского, вся сделка заняла больше года. На ее согласование в России и в Европе, уточнил он, ушло более полугода.

«Те ограничения, которые были введены с обеих сторон, пришлось преодолевать, получать разрешения, чтобы пройти сквозь вновь построенные стены. Это было нетривиальной задачей, занявшей много времени»,— отметил в интервью «Ъ» господин Орловский.

В 2022 году американская Citigroup решила уйти из России и начала постепенное сворачивание розницы и работы с малым и средним бизнесом. В конце того же года Ситибанк продал портфель потребительских кредитов банку «Уралсиб». 12 ноября президент России Владимир Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» купить Ситибанк у Citigroup.

О деталях сделки — в интервью «Ъ» главы «Ренессанс Капитала».